Manuel Sánchez-Cascado: «El potencial de las EdTech para crear y retener talento digital es enorme»

martes, 12 de abril de 2022, 12:57 h (CET) En 2020, la pandemia disolvió las dudas sobre la urgente necesidad de implementar la transformación digital en un sector clave como es la formación. El cierre de colegios y universidades forzó la transición a un entorno online que, aunque incipiente, aún reflejaba las carencias de la brecha digital. «El sector de la tecnología educativa, conocido como 'EdTech', fue el gran protagonista, con millones de estudiantes en cientos de países obligados a trasladar su aprendizaje al mundo digital», señala Manuel Sánchez-Cascado, CEO y fundador del Grupo Educativo TECH.

La multinacional que preside fue reconocida dos años consecutivos por Financial Times como una de las 200 compañías de mayor crecimiento en Europa durante dos años consecutivos y actualmente es una de las mayores compañías tecnológicas españolas. El Grupo TECH es asimismo propietario de la mayor universidad online del mundo, TECH Universidad Tecnológica, «nacida y diseñada en la era digital y con un sistema de aprendizaje propio totalmente online y apoyado en las nuevas tecnologías», según explica su fundador.

Referentes en la formación online de posgrado, comenzó su actividad en Latinoamérica, estableciendo en México su universidad principal para ampliar después su radio de acción al resto de países de habla hispana y, de ahí, al resto del mundo, abriendo el catálogo formativo a más de 10 idiomas y 150 países. «TECH es la compañía española con más bagaje haciendo lo que se conoce como ‘e-learning’ o educación online, con una amplia experiencia de éxito internacional en un sector en pleno crecimiento», destaca Manuel Sánchez-Cascado.

EdTech, el futuro de la educación

La tecnología educativa, conocida como EdTech (Educational Technology) es un sector en auge cuya relevancia se ha disparado en los últimos años. No es un concepto nuevo, pero ha renovado su valor estratégico gracias al interés de las economías desarrolladas en aprovechar los avances tecnológicos para enriquecer los modelos de aprendizaje.

Su potencial es enorme. En 2020, la inversión alcanzó los 16.000 millones de dólares, frente a los 7.000 del ejercicio anterior, según los últimos datos de la consultora especializada en educación digital Holon IQ. China encabeza la inversión global en un mercado en el que todavía queda mucho recorrido a nivel internacional.

La fuerza del sector EdTech reside en su capacidad para generar nuevas economías, especialmente en sectores relacionados con la innovación y la digitalización, un nicho económico en plena expansión y con un extraordinario potencial para transformar el modelo económico y social. «El potencial de las EdTech para crear y retener talento digital es enorme», apunta Manuel Sánchez-Cascado.

TECH Universidad Tecnológica

TECH Universidad Tecnológica ha sido reconocida por Forbes como «la mejor universidad digital del mundo» gracias a una trayectoria internacional que lo ha convertido en un referente del aprendizaje a distancia, con más de 100.000 estudiantes y 500.000 egresados de más de 150 países diferentes. Es también la Universidad Online Oficial de la NBA en Latinoamérica, gracias al acuerdo alcanzado recientemente con la mayor liga de baloncesto, según señala Manuel Sánchez-Cascado.

Especializados en la educación superior en línea, su sistema de aprendizaje se sustenta la metodología Re-Learning, basada en la reiteración dirigida, es decir, el aprendizaje repetido en el tiempo. Un modelo educativo que combinan con los ‘casos de estudio’ de Harvard, gracias a un acuerdo para ofrecer a sus estudiantes el método más utilizado por las escuelas de negocio internacionales.

