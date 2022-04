Red.es publica un estudio sobre la violencia digital de género Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el 18,4% de las mujeres declaraba en 2019 haber sufrido acoso sexual ‘online’ Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 12 de abril de 2022, 12:04 h (CET) Red.es ha publicado un estudio sobre violencia de género en Internet, que ha elaborado el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (Ontsi), dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

En ‘Violencia digital de género: una realidad invisible’ se analiza esta problemática que sufren las mujeres en Internet y en las redes en forma de agresiones y delitos contra su honor e intimidad, muchas veces por parte de atacantes anónimos, lo que dificulta su solución.

Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el 18,4% de las mujeres declaraba en 2019 haber sufrido acoso sexual ‘online’. Un 15,2% experimentó acoso reiterado por parte de la misma persona, y de ellas, una de cada cuatro, tuvo que soportar comentarios o propuestas inapropiadas en Internet. La incidencia es mayor cuanto más jóvenes son, pero hay casos en todas las edades.

'CIBERHOSTIGAMIENTO'

Una de las complejidades del fenómeno es su delimitación. Según el Consejo de Europa entran dentro de él las amenazas, el ciberacoso, los crímenes de odio, las violaciones de la privacidad y la explotación sexual online. El Instituto Europeo de Igualdad de Género añade el ‘ciberhostigamiento’ y la pornografía no consentida. Sin embargo, y aquí está otro de los problemas que se visibilizan, no está considerada de forma expresa como una forma de violencia en el ordenamiento jurídico ni se han definido tipos penales para considerar delito todas sus facetas.

El informe alerta también sobre la vulnerabilidad de las profesionales que tienen exposición en redes sociales e Internet. Por ejemplo, mujeres en puestos públicos o de responsabilidad (como políticas o periodistas), muchas de las cuales se ven obligadas a cerrar sus perfiles en redes sociales, o acaban renunciando a su identidad ‘online’, incluso cuando la necesitan para ejercer su trabajo.

Esta renuncia, además de tener repercusiones sociales, puede afectar a su vida profesional, incluso tener un coste. El Parlamento Europeo lo ha estimado en hasta 89.300 millones de euros para el conjunto de la UE.

El informe refiere una encuesta de Amnistía Internacional que habla de que el 54% de las mujeres que sufre acoso en redes tiene ataques de pánico, ansiedad o estrés; el 57% genera aprensión por los canales online y un 41% siente amenazada su seguridad física. En otro estudio de la ONG Plan Internacional con niñas y jóvenes se recogía que a un 24% le afectó a su autoestima, el 19% comenzó a tener problemas con sus amistades y su familia y el 18% los tuvo en su colegio o instituto. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.