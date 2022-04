EPCO, la plataforma de entrenamiento, bienestar y nutrición Emprendedores de Hoy

Una de las opciones más recomendadas de realizar actividad física para quienes prefieren trabajar por su cuenta o no disponen del tiempo suficiente para acudir a un centro de entrenamiento son las aplicaciones móviles y plataformas digitales.

La plataforma de bienestar desarrollada por EPCO fue lanzada recientemente como una herramienta online para las personas con intención de mejorar su calidad de vida. Pese a que la plataforma se enfoca al público femenino, cualquier persona tiene la opción de acceder al sitio web y disfrutar de sus beneficios.

Más allá del entrenamiento, EPCO ha querido cubrir tanto la actividad física y emocional, como la nutrición, tres pilares fundamentales para obtener el bienestar, ofreciendo así contenido de entrenamiento físico, meditación y alimentación.

Además de las distintas categorías que ofrece EPCO para el cuidado de la salud y el bienestar físico y emocional, cabe destacar el foco en la calidad en todos los aspectos. EPCO cuenta con instructoras certificadas y especializadas en cada una de las materias que ofrece, de forma que las prácticas y sesiones de entrenamiento sean profesionales, eficaces y con una estructura lógica.

La calidad también se aprecia en el diseño de todo el contenido. Con un equipo fundador apasionado por el diseño gráfico y el arte, no es de sorprender que tanto en la plataforma como en las sesiones de entrenamiento se observe una estética limpia y cuidada, desde la localización de cada vídeo hasta el vestuario de las instructoras.

EPCO combina planes de entrenamiento y nutrición para asegurar el bienestar del usuario Con el objetivo de entregar un servicio integral para el bienestar del usuario, la plataforma EPCO se enfoca en que las personas aprovechen un espacio digital para aprender, disfrutar y romper sus barreras. De esa manera, cada usuario tiene la posibilidad de encontrar nuevas pasiones, marcarse nuevas metas o incrementar sus habilidades.

Sin embargo, la prioridad no es solo el entrenamiento físico, sino que buscan también resaltar la importancia de la nutrición, ya que la alimentación es imprescindible para mantener una buena salud. En vista de que el asesoramiento nutricional debe ser personalizado, el usuario o usuaria puede rellenar un formulario de contacto para obtener una guía, según sus necesidades.

Asimismo, la tienda virtual de EPCO permite adquirir productos útiles para llevar a cabo los entrenamientos, como la esterilla para yoga, las mancuernas, los conjuntos deportivos y otras herramientas importantes.

Una suscripción mensual que permite acceder al contenido premium Para los usuarios que adquieren la suscripción mensual o anual, existen contenidos exclusivos que incluyen videos ilimitados sobre yoga, fitness, meditación y recetas saludables. Sobre las recetas, se trata de preparaciones fáciles, originales y saludables para complementar la rutina de ejercicios.

Las clases están organizadas en 3 niveles: principiante, intermedio y avanzado, con una duración de entre 5 y 50 minutos y diferentes estilos para que el usuario o usuaria cree una rutina adaptada a su disponibilidad. Por otra parte, el apartado “colecciones” cuenta con programas de clases de entre 4 y 20 videos con objetivos concretos como, por ejemplo, fortalecer el abdomen o un reto de 21 días para ponerse en forma.

Como una prueba para que todo el mundo pueda probar el contenido, la plataforma brinda la posibilidad de realizar una prueba de 14 días, sin coste, con acceso al contenido premium. De esa manera, cada uno puede experimentar el servicio y decidir posteriormente si opta por la suscripción.

El ejercicio es una oportunidad para que las personas atraviesen una transformación de su mente, cuerpo, actitud y estado de ánimo, en función de consolidar un estilo de vida saludable. Por ello, los entrenamientos de EPCO están construidos para aprovechar el potencial de cada cliente, sin desviarse de la importancia de disfrutar el proceso.



