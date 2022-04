Filtro nasal Best Breathe, un dispositivo que filtra todo aquello que se respira Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de abril de 2022, 08:52 h (CET)

El filtro nasal Best Breathe es un dispositivo que se adapta con facilidad a la cavidad de la nariz. Es muy anatómico y es usado para impedir que agentes contaminantes o que generan alergias, como el polen, entren al organismo a través del aire que se respira por vía nasal.

Best Breathe comercializa estos discretos dispositivos que disponen de filtros desechables y recambiables y que, al introducirlos en las fosas nasales, casi de inmediato generan bienestar al llevar aire limpio de impurezas al sistema respiratorio. El filtro nasal Best Breathe está fabricado bajo estrictos controles de calidad y con materiales de grado médico.

Utilidad del filtro nasal Además de proteger al organismo de agentes contaminantes y alérgenos, el filtro nasal previene la inhalación de ácaros y ayuda a cuidar el tracto respiratorio con el aporte de aire limpio. Asimismo, su diseño anatómico facilita una perfecta adaptación y su variedad de tallas lo convierten en un dispositivo discreto y cómodo de llevar. El portafiltros está indicado para 60 usos y sus filtros deben ser cambiados cada 24 horas.

Otra de las ventajas del filtro nasal es que las personas que tienen alguna dificultad para respirar, como por ejemplo un bloqueo en sus vías respiratorias, sienten que respiran mucho mejor. Este dispositivo ayuda a la gente que padece de alergias respiratorias molestas, evitando el ingreso de aire contaminado a los pulmones por vía nasal. Cabe recordar que el filtro nasal Best Breathe detiene el ingreso de polen generado por plantas como el plátano, gramíneas, cupresáceas, olivo, plántago y de otros polvos que causan alergias, sobre todo entre los meses de abril y junio en España.

El dispositivo ha sido testado con una eficacia de filtración del 90 % frente a partículas en suspensión, con rango diametral a partir de 5 micras. El 90 % de los pólenes existentes, ácaros, polvo, etc., poseen estas dimensiones.

Cómo usar el filtro nasal Best Breathe Para la utilización de este filtro nasal innovador, que promete mejorar la calidad de vida de aquellas personas que padecen de alergias, es necesario primero introducir los filtros en el interior de los cilindros del dispositivo y después insertarlo en las fosas nasales hasta una profundidad que resulte cómoda.

El filtro nasal Best Breathe está compuesto de: un dispositivo porta filtros, 30 filtros desechables y una pequeña caja para guardarlo mientras no esté en uso. Por separado, se podrán adquirir, además, filtros desechables de recambio. El producto se encuentra disponible en las farmacias, así como en plataformas online como Amazon, eBay y Rakuten y está disponible en 5 tallas: XS, S, M, XL y XXL.

El filtro nasal Best Breathe es el dispositivo más vendido y recomendado para retener polen, polvo y otros agentes contaminantes que causan enfermedades y alergias respiratorias y que afectan a la calidad de vida.



