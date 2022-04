Los ataques de malware han aumentado un 358% respecto a 2019 Están entre los cinco ciberataques más frecuentes a los que se enfrentan las e-commerces Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 11 de abril de 2022, 12:31 h (CET) Desde que comenzara la pandemia y se popularizara el teletrabajo, los ciberataques a empresas y ecommerce no paran de crecer. Estas cifras siguen incrementándose, alcanzando datos históricos, debido a la Guerra en Ucrania. Los ataques malware, que afectan a cualquier sistema de software, han aumentado un 358% en comparación con 2019, según datos registrados por Datos101, empresa tecnológica especializada en copias de seguridad de datos.

Los malware están entre los 5 ciberataques más frecuentes a los que se enfrentan las ecommerces, junto a Phising, Adware, DDoS y Spoofing. El objetivo de los ciberdelincuentes con el uso del malware es infiltrarse en la ecommerce y dañar sus equipos para obtener las claves y contraseñas de los usuarios que acceden a la tienda online.



“El código malicioso de los malware quiere obtener información sensible en los equipos infectados para luego cometer actos delictivos, principalmente robar. Para minimizar el nivel de exposición de los ecommerce a los ataques malware es necesario utilizar un sistema de seguridad que sea efectivo y permita a la compañía seguir trabajando en caso de ataque, así como garantizar la protección de sus datos”, explica Arturo Godoy, responsablede Canal de Datos101.

“Todas las empresas pierden con un ciberataque, pero, sin duda,las ecommerces son muy penalizadas ya quetoda su actividad se concentra en el canal digital y su reputación es muy frágil. Saber que a una tienda online le han robado datos implica la pérdida de una gran parte de los clientes, a la vez que el resto seránreticentes a la hora de volver a comprar, mientras que los compradores potenciales no se atreverán a realizar su primer pedido. El comercio digital necesita un sistema de seguridad que garantice la protección de datos de los clientes, así como el funcionamiento del negocio. Es verdad que hay ciberataques que nos pueden dejar fuera de juego, pero tiene que ser el mínimo tiempo posible y con las menores consecuencias”, aconseja Isidoro López-Briones Santos, responsable de Estrategias Tecnológicas Digitales de AceleradorEcommerce.es.

Entre los 5 ciberataques más famosos de la última década a grandes empresas están el de Sony PlayStation Network en 2011, en el que resultaron comprometidos los datos de 77 millones de personas con cuenta en el servidor de la compañía; Yahoo en 2013, cuyo ataque afectó a más de 1.000 usuarios lo que supuso un coste de 3.000 millones para la compañía; eBay en 2014, la empresa se vio obligada a pedirle a 145.000 usuarios que cambiaran su contraseña; Uber en 2017, con 57 millones de víctimas; y Facebook en 2019, cerca de 419 millones de números de teléfono y de identificación de los usuarios de la res social fueron almacenados en un servidor que no estaba protegido.

Pero no solo las grandes empresas se ven atacadas por los ciberdelincuentes. Cada vez más PYMES sufren las consecuencias de estos ataques. La pérdida de datos por ciberataques para una PYME puede suponer pérdidas de entre 2.000 y 50.000 euros, según Incibe. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los ataques de malware han aumentado un 358% respecto a 2019 Están entre los cinco ciberataques más frecuentes a los que se enfrentan las e-commerces ¿Qué es realmente el WiFi Mesh o de malla? Permite tanto una excelente cobertura como una correcta transmisión de datos El 70% de las empresas no dispone de una solución que detecte y neutralice las amenazas informáticas El 43% no dispone de una herramienta de sistema de prevención de intrusiones CECU celebra el acuerdo europeo para aprobar la Ley de Mercados Digitales Las grandes compañías tecnológicas no podrán seguir impidiendo el acceso al mercado de pequeñas empresas innovadoras El streaming se consolida: el 42% de los gamers dedica cada vez más tiempo a ver y crear contenido Principales conclusiones del estudio ‘II Radiografía del Gaming en España’