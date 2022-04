Sorprendido del discurrir y la sencillez y trama de la primera novela de Paola Boutellier, una historia de laberinto, pero de agradable discurrir con el misterio que la envuelve, me prometí hace unas semanas, volver a la aventura de leer esa segunda parte titulada Asesinato de un culpable. Y aquí me tiene, lector, dedicado a comentarla, adelantando que me ha gustado hasta su final de la historia, y nos encontramos como fin a una nueva escritora en el género de la novela negra.



Y la ficción histórica resurge de nuevo, con todos los personajes de su anterior volumen, donde se desarrolla el crimen que se ha cometido con la criatura de una joven inocente violada y asesinada con crueldad, descubriendo al maldito personaje disfrazado de ejemplar de personalidad en la sociedad de la que el presunto asesino testimonial del caso dramático, al que todavía, pese a la claridad de los hechos, aunque aún no se puede considerar culpable hasta que la justicia lo declare firme ejecutor del homicidio.

Pero como toda esta inquietante historia transcurre en una ciudad pequeña, unos setenta mil habitantes el misterio descorre el cortinaje por la simple transmisión del suceso. Todo es transcurrir unos días y es el comentario sobresaliente de la vecindad. Y nada puede ocultar lo sucedido, ni el presunto culpable, desfigurarlo, todo aprovechando ser el director del periódico de la ciudad. El poder de John Barton, de nada le sirve esconderse en su domicilio y desde el que disparar mentiras y embrollos. Podríamos decir que ya era un cadáver viviente, un usurpador de la verdad palpitante.

Director de policía Harry Moore en la carrera por descubrir los secretos ahogados en el pasado que saldrán a flote en el presente con la colaboración magnífica de redactora jefa del periódico local Mera.

Después de varios días testificando, Barton decide esconderse y no tener contacto con nadie. Pero pronto aparece su cuerpo sin vida, totalmente vapuleado, en su domicilio. Este suceso reunirá una vez más a la reportera Mera y al director de policía Harry Moore en la carrera por descubrir los secretos ahogados en el pasado que saldrán a flote en el presente, junto al trabajo de la redactora jefe del perico Mera en una averiguaciones sin descanso, donde sufren las contrariedades y las incógnitas de la historias con situaciones donde las relación entre Mera y Harry se ven en peligro de ruptura.

La tensión es muy fuerte y otros personajes se destapan aportando muy diferentes criterios. Los interrogatorios continúan día y noche. El cadáver viviente, todo deteriorado físicamente, ya ha muerto. Ahora investigan las acciones clarificadoras y los elementos se van conjuntando con sorprendentes muestras del crimen.

Una aventura policial y social en el mundo del periodismo que confirma a Paola Boutellier como una sólida escritora nacional de literatura de suspense, porque sabe aunar buenos personajes, una narración ágil y unos libros que consiguen atrapar al lector por completo.

Biografía de la autora Paola Boutellier (Málaga, 1993) es graduada en Comunicación Audiovisual y está especializada en posproducción de vídeo y sonido. En 2017 decidió trasladarse a Madrid para realizar el máster en Dirección de Marketing y Comunicación Digital dela CEREM International Business School. Su pasión por el cine, las series y, sobre todo los libros, la llevó a crear en 2016 la comunidad Bicheando Libros. Ahora cuenta en sus redes sociales con más de 190.000 seguidores con los que comparte su pasión por la lectura. Su primera novela, A ojos de nadie, enamoró a miles de lectores.