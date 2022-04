Bombona de oxígeno para el Coosur Betis (79-69) Victor Diaz

sábado, 9 de abril de 2022, 20:14 h (CET) El Coosur Betis, en pleno Sábado de Pasión, ha recibido una vital dosis de moral de cara a su más que comprometido futuro en la ACB. Los de Luis Casimiro, en un gran último cuarto, no solo han derrotado a su predecesor en la tabla, el Casademont Zaragoza, sino que además han igualado el “average” particular con su rival de hoy.

Se trata del séptimo encuentro ganado en la presente temporada por los verdiblancos, que se acercan a uno de los maños, penúltimos, y que toman moral de cara a una recta final de liga regular en la que, aún con mucho en contra, se van a jugar la vida.

Apoteósico último parcial

La clave, como decimos, ha estado en el sensacional último cuarto de los verdiblancos, con un parcial de 26-12 comandados por un sensacional Shannon Evans en la dirección y en anotación, acompañado esta vez en el tramo decisivo de un Bertans acertado cuando debía y de un Cvetkovic que, esta vez sí, ha anotado dos triples cuando más lo necesitaba su equipo.

El escolta letón se encargó de sentenciar la victoria con un triple decisivo a falta de poco más de minuto y medio (77-69) ante un pabellón San Pablo que, por fin, estaba disfrutando con los suyos.

E incluso el día pudo haber sido redondo del todo remontando la diferencia de diez puntos cogida por Zaragoza en la ida, pero una pérdida de Pasecniks en la última jugada frustró ese último objetivo, aunque al menos el “average” queda igualado.

Durante buena parte de la primera mitad, no obstante, parecía que directamente estábamos ante un partido de la LEB, por la notable cantidad de imprecisiones tanto de unos como de otros.

En el Betis, al comienzo, su estilete anotador no era tanto Evans sino Pasecniks, dominador inicialmente en la zona ofensiva de un equipo local que cogía cinco puntitos de renta al final del primer período (19-14).

Zaragoza se puso poco a poco las pilas, sobre todo el veterano Cook, autor de dos triples y tres tiros libres más, para firmar 9 puntos en el segundo cuarto.

Por parte bética se estrenó su último fichaje, el sustituto de Leslie, BJ Johnson III, que inicialmente apenas si aportó dos personales y algunos errores en el tiro. Más tarde anotaría con un triple su única canasta en un debut un tanto gris.

Los maños tomaron la delantera gracias a tres mates de un solísimo Mekowulu (30-33, min 26) y así se mantuvieron hasta el descanso (39-40, min 20) también gracias a dos triples de Bone, pese a los empeños de Evans y Pasecniks (12 pts al descanso) para que el Coosur Betis no se alejara en el electrónico.

Sin el mal fario del tercer período

Esta vez, sin embargo, no tuvo lugar el tradicional fatídico tercer cuarto para el Coosur Betis, y no porque los béticos dieran un gran nivel, sino porque el Casademont Zaragoza, como se puede pensar, tampoco está para demasiados trotes.

El equipo de Dragan Sakota hizo un amago de escapada cuando Cook puso el 46-54 en el electrónico, pero ahí quedó la cosa. Báez, Wiley y Evans recortaron hasta el 53-57, previa de la apoteosis de los diez minutos finales, posblemente los diez mejores de toda la temporada por la trascendencia del momento, y por la cuerda floja en la que, cada vez más, se mueven los verdiblancos.

Así pues, ya solo hay un triunfo de diferencia entre ambos equipos, y el Betis que anda ahora a la espera de que alguno de los del pelotón inmediatamente más cercano fallen para quedar a tan solo un partido de salir de ahí abajo, apenas a tres días de recibir, en pleno Martes Santo, a un hueso como el Valencia Basket (19:00).

79- COOSUR REAL BETIS: Evans (19), Bertans (11), Almazán (7), Brown (10), Pasecniks (14) -cinco inicial-, Torres (-), Cvetkovic (6), Johnson III (3), Wiley (4), Báez (5) y Pozas (-). 69- CASADEMONT ZARAGOZA: San Miguel (-), Bone (14), Yusta (9), Radoncic (6), Thompson (59) -cinco inicial-, Kilpatrick (2), Vanwjin (-), Cook (11), Mekowulu (11), Hlinason (3 y Waczynski (8). ÁRBITROS: Pérez Pérez, Araña y Olivares. Sin eliminados. PARCIALES: 19-14, 20-26, 14-17 y 26-12. INCIDENCIAS: Pabellón San Pablo (Sevilla), 28ª jornada de la Liga Endesa 21-22. 4560 espectadores en las gradas. Se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Javier Imbroda, entrenador del CB Sevilla –actual Coosur Betis- en la época del doble subcampeonato, Liga y Copa, de la campaña 98-99.

