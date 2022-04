La obsolescencia de los cerrojos antibumping como medio de seguridad para viviendas, por Vicente Sánchez Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de abril de 2022, 17:48 h (CET)

Uno de los rasgos principales del siglo XXI es la rápida evolución de equipos tecnológicos, así como la obsolescencia de estos. Del mismo modo lo han hecho las técnicas de robo.

El impresioning es una nueva técnica para el hurto en viviendas que se ha expandido con gran celeridad. La mejora de la capacidad de los intrusos para vulnerar sistemas anteriormente efectivos aumenta la necesidad de actualizar la protección del hogar de manera efectiva. Para afrontarlo, Vicente Sánchez Cerrajeros recomienda reforzar la cerradura principal y su protección, el escudo del hogar.

La falta de seguridad decerrojos antibumping Con la evolución de las técnicas de robo, las herramientas actuales, la facilidad de obtener kits de hurto y videos de YouTubeinstructivos accesibles a todo público, abrir un cerrojo FAC antibumping se puede conseguir en unos segundos.

En consecuencia, y para hacer frente a esta problemática, es conveniente hablar de la falsa creencia de que los cerrojos antibumping proporcionan la seguridad que necesita un hogar hoy en día. Los cerrojos antibumping que hace años eran fiables, hoy día están totalmente obsoletos. Es por esto que los profesionales de Vicente Sánchez resaltan la importancia de la instalación de cerraduras premium antimpresioning y un escudo de alta seguridad. Ahí es donde se le pone verdaderamente difícil a los intrusos.

Llaves incopiables La responsabilidad de Vicente Sánchez Cerrajeros alerta de la rapidez y facilidad de la técnica del impresioning, que consiste en colocar láminas de aluminio deformables en el interior de la cerradura. En este sentido, pueden acceder a la vivienda sin oposición alguna y, lo que es más alarmante, sin dejar rastro de que la puerta ha sido forzada.

Como respuesta al impresioning, Vicente Sánchez Cerrajeros ofrece llaves incopiables. Una llave incopiable, como bien indica su nombre, no puede ser duplicada en una ferretería. Para su duplicación es necesario un código, así como una maquinaria especializada debido a su complejidad, e incluso si está patentada por una marca, solo podrá ser fabricada por la propia marca. La complejidad de este tipo de llaves se puede observar en el aumento de líneas y la introducción de elementos móviles, que dificultan su impresión.

Las prácticas delictivas son peligrosas y de alto riesgo para las víctimas, puesto que pueden conllevar a situaciones más graves que la pérdida material si se descubre a los ladrones en casa, siendo este un escenario donde no se sabe cómo reaccionarán los delincuentes.

Por eso, Vicente Sánchez Cerrajeros cuenta con sistemas que proporcionan una seguridad completa para mantener a la familia y el hogar a salvo. Ahora, los cerrajeros tienen que estar al día, un paso adelante de los delincuentes.



