El Centro Botín invita a descubrir el arte a través del teatro, la música, el dibujo y la meditación

jueves, 7 de abril de 2022, 10:35 h (CET) Hoy salen a la venta las actividades del mes de mayo en el Centro Botín, una programación que incluye propuestas para todas las edades con las que el visitante podrá acercarse y disfrutar del arte desde disciplinas tan variadas como la música, la meditación, el dibujo o el teatro.

En relación a esta última, el 14 de mayo a las 20.00 horas, el auditorio del Centro Botín acogerá una de las principales piezas teatrales de la Generación del 27: “Yerma”, de Federico García Lorca. La Compañía de Teatro Paloma Mejía representará este poema trágico que describe con gran belleza poética el papel de la mujer que quiere ser madre en una sociedad cerrada y tradicional. Una representación muy personal que, sin dejar de lado la simbología lorquiana, amplifica las emociones y la psicología de cada uno de los personajes a través de la música, el espectáculo, el espacio sonoro, la iluminación, las composiciones, las imágenes y los movimientos escénicos. La representación se completará con una charla posterior con la directora de la compañía, Paloma Mejía, que compartirá con los participantes su proceso creativo.

Actividades en torno al arte

El Centro Botín será la primera parada de “Tiempo de Arte. Slow Art Circuit Spain”, un proyecto internacional que contará también con etapas en Madrid y Málaga. Durante los días 5 y 6 de mayo , Santander se convertirá en la capital mundial del Slow Art, movimiento que promueve la reconexión entre el artista y el espectador, yendo más allá de la producción de obras artísticas de manera sistematizada y del consumo de arte de forma desmedida.Una cita pionera en torno al arte como transformador social, que también profundizará en el carácter beneficioso del arte y la cultura sobre la salud. En este congresose debatirán nuevas maneras de concebir y experimentar el arte con artistas, galeristas, coleccionistas, directores de museos nacionales e internacionales, gestores culturales...Además, contará con otras actividades slow para descubrir conscientemente el patrimonio, la cultura y la gastronomía cántabra, como paseos artísticos por la ciudad, experiencias en el Centro Botín y propuestas gastronómicas.

El próximo jueves 14 de abril abre sus puertas al público la exposición de Ellen Gallagher con Edgar Cleijne, que sumergirá al visitante bajo la piel del océano. Por eso, la actividad “Arte y meditación en la exposición de Ellen Gallagher con Edgar Cleijne”, prevista parael viernes 6 de mayo, a las 20.00 horas , será una ocasión única de descubrir la muestra y conectar de forma íntima con las obras expuestas. De la mano de la profesora de yoga Cristina Paz, en esta práctica meditativa el arte se convierte en vehículo para que las personas se conozcan a sí mismas.

Esta muestra también acogerá una nueva cita de la actividad “Dibujo rápido para mirar despacio”, que tendrá lugar el 29 de mayo con dos sesiones a las 11.30 y a las 12.45 horas . Con las ganas de disfrutar como único requisito para participar, el Centro Botín proveerá a los asistentes de todo lo necesario para dar sus primeros pasos en el arte del dibujo rápido y aprender que, aunque plasmar la realidad en un papel puede parecer difícil, no lo es tanto si lo que se busca es hacerlo a la manera de cada uno, disfrutando de la experiencia y, sobre todo, sin buscar la perfección.

Además, el 15 de mayo cierra sus puertas al público Itinerarios XXVI, laexposición que recoge los trabajos realizado porlos artistas seleccionados en la última convocatoria de las Becas de Artes Plásticas de la Fundación Botín. Por eso, la ocasión perfecta para despedirse de ella será el “Encuentro con Mario Espliego en la exposición Itinerarios XXVI”,que tendrá lugar el10 de mayo a las 19.00 horas y en el que el artista recorrerá con los asistentes la sala expositiva y compartirá con ellos las claves de su proceso creativo.

Música para todos los gustos

El arte y la música se unen alrededor de“Retratos: esencia y expresión”, una de las exposiciones permanentes del Centro Botín que cuenta con una selección de obras maestras del siglo XX cedidas generosamente por Jaime Botín, patrono de la Fundación Botín. En la actividad “Música para los retratos”, que se desarrollará en dos sesiones los días 12 y 19 de mayo a las 12.00 horas , el pedagogo, compositor y experto en creatividad Esteban Sanz Vélez,guiará a los participantes a través de la exploración y la experimentación en el descubrimiento de las semejanzas y contrastes expresivos, emocionales y creativos que se producen entre la música y las artes visuales.

En mayo también está prevista una nueva cita de “Música abierta. Momentos Alhambra”.Será el día 27, con dos sesiones a las 19.15 y a las 21.00 horas, cuando los asistentes podrán disfrutar, gracias a la colaboración de Cervezas Alhambra, de la maestría musical de JebPatton (Kensington, 1974), uno de los pianistas más brillantes y fieles a la tradición del piano jazz.Licenciado magna cum laude en Artes y Ciencias (especialidad en Música) por la prestigiosa universidad de Duke, a lo largo de su carrera ha colaborado con más de 60 artistas profesionales de jazz y ha publicado numerosas grabaciones y libros formativos.

Este concierto no será la única ocasión para disfrutar de la música en directo durante el próximo mes, ya que el 9 de mayo, a las 20.00 horas, está prevista una nueva cita del ciclo “Música clásica” de la mano SynthèseQuartet. La agrupación de saxofones, formada en 2017 en el Conservatorio Superior de Castilla y León, recibe su nombre por la idea de “síntesis” como combinación de distintos elementos dispares entre sí que crean un conjunto único.Con más de 15 galardones entre los que destacan el Primer Premio en el 101º Concurso Juventudes Musicales de España y el Primer Premio en el XVIII Concurso Internacional de Música de Cámara de Arnuero (Cantabria), la agrupación ofrecerá en este concierto una selección de composiciones para saxofón de los siglos XX y XXI.

Actividades y talleres para toda la familia

El público familiar también tendrá un encuentro muy especial con SynthèseQuartet, queprotagoniza la actividad de mayo de“Domingos en familia”. El día 8 a las 12.00 horas , explorarán fantásticas obras y descubrirán todos los colores que son capaces de crear cuatro saxofones tocando juntos, todo ello como siempre, en un ambiente participativo y lúdico, abierto a la expresión emocional y creativa de los asistentes.Además, pensando en los más pequeños de la casa, el 22 de mayo a las 11.00 horas está prevista la actividad“Primeras notas. Concierto para bebés”,una experiencia musical y auditiva con interpretaciones en vivo de alta calidad, ofreciendo así a los bebés y a sus familias un rato de descubrimiento único.

Entre las propuestas del Centro Botín para familiastambién se incluyen dos talleres en los que profundizar en las exposiciones.“Fotos en cian. Taller de profundización para familias en la exposición de Ellen Gallagher con Edgar Cleijne”se centrará en una de las técnicas empleadas en esta muestra: la cianotipia, usada inicialmente por la botánica Anna Atkins en el siglo XIX para captar las formas de las algas marinas cuando todavía no existía la cámara fotográfica tal y como la conocemos hoy. Una propuesta que dirigirá la artista Rosell Meseguer y que se divide en dos sesiones, los días 14 y 15 de mayo a las 10.30 horas. En este taller los asistentes aprenderán a crear sus propias cianotipias para luego mezclarlas con técnicas digitales y llegar a creaciones únicas, tal y como hacen Ellen Gallagher y Edgar Cleijne.

Por su parte, “¡Somos una familia creativa!” es un taller exclusivo para familias con tarjeta Amigo y ha sido desarrollado entre el Centro Botín y el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. En él los asistentesse servirán de las exposiciones para desarrollar sushabilidades emocionales y creativas, aprendiendo a ponerlas en acción en el día a día. Para ello, entrenarán la identificación y regulación emocional, la generación de ideas y el pensamiento asociativo, entre otras habilidades. La primera cita está prevista el 21 de mayo, a las 11.00 horas , y más adelante se irán anunciando nuevos talleres que, al ser monográficos, son independientes unos de otros y pueden realizarse sin un orden predeterminado.

Por último, y para concluir las propuestas familiares en las exposiciones, el 28 de mayo a las 18.00 horas la artista y mediadora Andrea DomenechRevest guiará "Bajo la piel del océano. Visita Experiencia para familias a la exposición de Ellen Gallagher con Edgar Cleijne",una propuesta con la que los participantes se adentrarán en otro mundo: un universo azul en el que la biología marina y la historia de la comunidad afroamericana se entrelazan en forma de obra de arte.

