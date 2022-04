​Las sesiones conjuntas de las Cortes Generales El hemiciclo que ha sido transformado para acoger a diputados y senadores María del Carmen Portugal Bueno

miércoles, 6 de abril de 2022, 12:00 h (CET) El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski se ha dirigido al pueblo español gracias a su intervención a distancia ante las Cortes Generales en el salón de sesiones del Congreso de los Diputados. Un hemiciclo que ha sido transformado para acoger a diputados y senadores. Circunstancia que ocurre cada vez que se celebra una sesión conjunta.



Tal y como señala la Constitución española, las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Estas Cámaras pueden celebrar sesiones conjuntas, las cuales serán presididas por el presidente del Congreso.

Las ocasiones en las que se celebran estas reuniones, y que son recogidas en la carta magna son en la provisión a la sucesión de la Corona, en la resolución sobre la prohibición de matrimonio de personas con derecho a la sucesión en el trono, el reconocimiento de la inhabilitación del rey, el nombramiento del regente o del tutor del rey menor, el juramento y proclamación del rey, el juramento del príncipe heredo o del regente, y en la autorización del rey para declarar la guerra o hacer la paz.

Existen otros momentos en la vida institucional de las Cortes Generales en los que ambas Cámaras se reúnen en el hemiciclo. No se tratan de sesiones conjuntas, sino más bien de celebraciones solemnes. Es el caso de visitas de jefes de Estado o por conmemoraciones, como fue el acto conmemorativo del XL Aniversario de las Elecciones de 1977, celebrado en junio de 2017, o la visita del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, en noviembre de 2021 y última recibida hasta la fecha de hoy.

En referencia a la actividad de las Cortes Generales y su protocolo, esta será recogida y regida «por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara», indica el artículo 72.2. de la Constitución. Sin embargo, este reglamento no está vigente, ya que todavía no ha sido aprobado.

