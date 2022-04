Usar Bitcoin para pagar a los empleados se ha generalizado ¿Es usted un empresario que quiere incluir el Bitcoin en la nómina de su empresa? Si es así, esto es lo que debe saber antes de empezar Redacción

martes, 5 de abril de 2022, 12:16 h (CET) El Bitcoin ha sufrido altibajos desde su introducción. Recientemente, esta moneda virtual alcanzó su precio máximo histórico, cotizando por encima de los 63.000 dólares. Y esto permitió que esta criptomoneda aterrizara en los balances de las principales empresas, y que algunas instituciones financieras la reconocieran como inevitable. Sorprendentemente, algunas de estas instituciones habían evitado inicialmente el Bitcoin. Para más información, puedes visitar el sitio oficial.

La adopción más amplia de Bitcoin es una de las principales historias del año. Ahora Bitcoin se está convirtiendo en un método de inversión y pago más generalizado. Algunas personas usan sitios comerciales para especular al respecto. En estos sitios, las personas y las empresas compran Bitcoin con dinero fiduciario a un precio bajo y luego lo venden cuando su valor aumenta para obtener beneficios.

Quizás, la tecnología subyacente es el principal atractivo de Bitcoin. Esta moneda virtual depende de las matemáticas en lugar de terceras partes, como los bancos, para facilitar transacciones baratas, casi instantáneas e irrevocables a través de las fronteras.

Algunas personas sostienen que tener Bitcoin como cobertura a largo plazo contra la inflación es beneficioso. A diferencia del dinero tradicional, Bitcoin no está sujeto a la manipulación de los bancos centrales y los gobiernos. Pero independientemente de cómo lo vea la gente, lo más probable es que Bitcoin no desaparezca pronto.

Por esta razón, algunos empresarios han puesto sobre la mesa compensaciones en Bitcoin para atraer a los mejores talentos. Varias empresas han anunciado su movimiento para explorar la inclusión de Bitcoin en la nómina de sus empleados. Algunos empleados también podrían solicitar a sus empleadores que les paguen en Bitcoin debido a su creciente precio y valor. Sin embargo, los empresarios deben saber ciertas cosas antes de empezar a pagar a los empleados en Bitcoin.

¿Es legal pagar salarios en Bitcoin?

Los empresarios deberían preguntar si la ley les permite pagar a los trabajadores y contratistas en Bitcoin. Dependiendo de su país, pagar salarios en Bitcoin puede ser legal o ilegal. Por ejemplo, si está en un país como El Salvador, donde la gente puede usar Bitcoin como moneda de curso legal, no hay nada malo en pagar a los trabajadores en esta moneda virtual.

La Ley de Normas Laborales Justas de Estados Unidos exige que los empleadores paguen los salarios en instrumentos negociables pagaderos a la par o en efectivo. El Bitcoin no es ninguna de las dos cosas. Aunque un empleado puede vender Bitcoin por dinero convencional casi inmediatamente, este hecho puede no valer para el Departamento de Trabajo.

Por lo tanto, empiece por considerar la legalidad de los pagos con Bitcoin en su estado o país. Compruebe lo que dice la ley sobre el pago de salarios antes de incluir esta criptomoneda en la nómina de su empresa.

¿Por qué pagar a los empleados en Bitcoin?

Con los obstáculos legales a los que se enfrenta el Bitcoin en muchos países, alguien podría preguntarse por qué un empresario quiere pagar a los trabajadores con Bitcoin. Pero los empresarios tienen diferentes motivaciones para incluir esta moneda virtual en sus nóminas.

Por ejemplo, la adquisición de talento es un motivador crucial para la mayoría de los empleados. Muchas empresas quieren contratar y retener a los mejores y más brillantes empleados. Y la competencia por esos talentos es feroz, sobre todo en el sector tecnológico.

Algunas empresas pueden atraer a empleados con visión de futuro ofreciendo pagos en Bitcoin. Esto se debe a que este pago puede distinguir a la empresa como una de las primeras en adoptar la tecnología con una compensación y beneficios convincentes.

Las empresas con empleados o contratistas internacionales o remotos también pueden apreciar la capacidad de Bitcoin para facilitar los pagos transfronterizos. Los empleadores que no quieran utilizar monedas internacionales convencionales y preocuparse por los tipos de cambio pueden optar por los pagos con Bitcoin.

Pagar a los empleados en Bitcoin

Si un empleador decide pagarles a sus empleados con esta criptomoneda, puede hacerlo de dos formas.

● Pagar a los empleados en la moneda tradicional y designar parte del salario para convertirlo en bitcoins que envían a su cartera digital. ● Pagar a los empleados directamente en esta criptomoneda.

