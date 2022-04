Fundación Once y el Museo Reina Sofía, unidos para impulsar la accesibilidad e inclusión social en el Museo Arranca un proyecto pionero desarrollado por personas con discapacidad que forman parte del equipo de Educación del Museo Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 4 de abril de 2022, 13:16 h (CET) En el marco del acuerdo de colaboración alcanzado entre el Reina Sofía y Fundación ONCE, se ha puesto en marcha el Programa ACAI (El arte contemporáneo como metodología para la accesibilidad integral), un proyecto relacionado con la accesibilidad e inclusión social en el Museo, dos líneas de fuerza prioritarias en el Área de Educación de esta institución, dentro de su programa GIRA.



El Reina Sofía trabaja sobre y desde la diversidad funcional en el diseño y desarrollo de proyectos relacionados con accesibilidad, que son transversales a toda la programación del Área de Educación. Es en este contexto en el que se inscribe el programa ACAI, pionero en museos que reconoce a las personas con discapacidad, no como objetos del mismo, sino como sujetos de desarrollo y aborda el trabajo con los públicos, la arquitectura y la museografía. Su aplicación supone que dos trabajadores con discapacidad formen parte del equipo del Área de Educación del Museo, lo que da idea de la alta implicación de los mismos en el desarrollo de distintos aspectos del proyecto.



En concreto se ha incorporado la artista y mediadora cultural Costa Badía, que se va a responsabilizar de la elaboración de un manual de buenas prácticas y va a impartir formación al equipo de Mediación del Museo, además de participar en el diseño y desarrollo de distintas actividades. El análisis y la elaboración de informes sobre cuestiones relacionadas con la arquitectura, la señalética o la accesibilidad global, quedan a cargo del arquitecto Fabio A. Colombo.

El arte para la accesibilidad integral

En este proyecto, pionero en museos, hay varias líneas de fuerza que van a estar presentes a lo largo de su desarrollo. En primer lugar, la consideración de los públicos funcional, cognitiva y sensorialmente diversos como agentes culturales; también prima la idea de que la accesibilidad no se consolida a través de un programa concreto sino como una línea transversal que está presente en la relación del Museo con sus públicos. Conviene por último destacar que se trata de un proyecto de investigación capaz de ser aplicado en otros museos.

La participación directa de Fundación ONCE en la puesta en marcha y desarrollo posterior de esta iniciativa va en consonancia con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y tiene como objetivo fundamental utilizar el arte contemporáneo como metodología de trabajo para la accesibilidad integral. Se desarrollan programas para personas sordas y con resto auditivo; de diversidad conductual, cognitiva y psicológica. (nuevos públicos y colectivos: personas incluidas dentro del espectro autista, con diferentes capacidades cognitivas o con trastornos mentales clínicos) y personas ciegas y con resto visual.

