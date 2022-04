Semana mágica para Paquito y Martín: entran en la historia como primeros ganadores del circuito Premier Padel Próxima parada: Francia Redacción

lunes, 4 de abril de 2022, 11:35 h (CET) Tras alzar el título en Vigo, Paquito Navarro y Martín Di Nenno han proseguido con su semana mágica. Llegaban con muchas incógnitas a Catar por ser un torneo nuevo, en un escenario completamente diferente para todos, pero ellos han vuelto a reinar. Partido a partido han sacado su mejor juego hasta la final, donde han explotado y han vuelto a superar a los grandes favoritos, Ale Galán y Juan Lebrón. Ya son historia, pues se convierten en los primeros ganadores del circuito Premier Padel.

El aroma en Doha hoy era diferente. Se respiraba ambiente de escenario grande, de día importante, aroma de gala, de lujo y también de tensión por lo que había en juego. El día grande llegaba al prestigioso complejo catarí, el cual celebraba una final con las dos mejores parejas de la actualidad en su primera cita. Mejor imposible.



Se volverían a ver las caras los n°1 vs los n°2. Juan Lebrón y Ale Galán frente a Paquito Navarro y Martín Di Nenno. Un partido que nunca deja indiferente por el despliegue de juego de ambos binomios y que no podría tener mejor escenario que una final.

La eliminatoria empezaría con un Paquito y un Di Nenno tratando de desesperar a los de Mariano Amat. A base de una defensa impecable y una efectividad letal en ataque, el dueto hispanoargentino se hacía con el dominio en el tramo inicial, gracias sobre todo a un Di Nenno espectacular en el control, que jugó muchas bolas paralelas para hacer que Paquito entrara cada vez más en juego y sorprendiera con la potencia de sus tiros. Tanto es así que conseguirían un break en el cuarto juego del que luego sacarían ventaja.

Con 3-1 arriba, tenían a Lebrón y Galán muy desdibujados, intentando de todo pero sin culminar con éxito. Se volvían a repetir los fantasmas de Vigo, pero en esta ocasión los n°1 recortarían hasta el 4-3 para intentar alargar lo máximo posible la primera manga. Todo ello quedaría en un espejismo ya que Paquito y Martín pisarían el acelerador para cerrar la primera manga por la vía rápida, con un 6-3 claro que reflejaba su gran momento de forma y de sensaciones.

Estaban teniendo esa mezcla de fortuna y constancia necesaria para doblegar a la mejor pareja del mundo por segunda vez en apenas una semana. Con la lección aprendida y un esquema más definido, la segunda manga iba a tener un guion diferente.

La igualdad era una de las tónicas y ninguna de las dos parejas conseguía distanciarse en el marcador. Tanto es así que se tendría que llegar al fatídico tie break para definir el desenlace de este segundo acto.

Ni los breaks ni contrabreaks habían sido definitivos para determinar los ganadores por lo que el desempate en la muerte súbita dictaría sentencia y ahí, Paquito y Martín se mostraron no solo algo más enchufados, sino también acertados. Los de Rodri Ovide conseguirían un minibreak en los primeros compases que les daba confianza y margen para afrontar el resto del tie break con algo más de tranquilidad.

Y es que lo acababan de volver a hacer. El andaluz y el argentino lograban volver a ganar a Lebrón y Galán en una final y lo hacían mostrando su juego aguerrido, vistoso y lleno de entrega.

El primer Major de la temporada en Premier Padel ya tiene nombre y apellidos. El de una pareja que se estrena como ganadora en este nuevo circuito catarí que ya espera ganadores en la próxima parada: Francia.

