Más de 165.000 alumnos y alumnas han solicitado su beca en los cinco primeros días de la convocatoria para el curso 2022-2023

lunes, 4 de abril de 2022, 11:29 h (CET) Un total de 165.066 alumnos y alumnas han solicitado su beca en los cinco primeros días del plazo de la convocatoria general de becas para el curso 2022-2023, que se abrió el pasado 30 de marzo y termina el 12 de mayo. El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha adelantado este año este plazo cuatro meses para que los estudiantes sepan antes del periodo de matriculación si cumplen con los requisitos económicos para recibir estas ayudas.

Los estudiantes que quieran solicitar una beca deben hacerlo en el plazo indicado aunque aún no sepan qué van a estudiar ni qué notas sacarán este curso o, incluso, si no saben si continuarán su formación. En un primer momento, se les solicitarán algunos datos provisionales que podrán modificar más adelante.

Toda la información está disponible en la página de becas del MEFP. Esta convocatoria cuenta además con un presupuesto de 2.134 millones, un 45% más que en el curso 2017-18. La política de becas y ayudas al estudio es una de las principales herramientas para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y una de las prioridades del Gobierno y del ministerio.

Esto ha permitido que aumente también el número de estudiantes que se benefician de estas ayudas y las cuantías de las mismas, especialmente aquellas destinadas a personas con rentas más bajas. En el curso 2017-2018, algo más de 682.000 alumnos recibieron una beca en la convocatoria general, mientras que en la convocatoria 2020-2021 fueron más de 790.000. A estos hay que sumar a los estudiantes con necesidades educativas especiales.

