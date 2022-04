Roman Polanski, su cine y cinco poemas Poesía Rolando Revagliatti

lunes, 4 de abril de 2022, 10:09 h (CET) “FRANTIC” Junto a quien busque seré también buscada Junto a quien me imagine viviré más Intensa vida junta quien busca. ___________ “FRANTIC” (“BÚSQUEDA FRENÉTICA”) de Roman Polanski.

“REPULSIÓN” La manicura se come las uñas

Los crepusculares crescendos de la enormemente deseada y devastadoramente deseante ya en su mirada infantil

Grieta a la vista agrietando la vista

Tendida taladrándole también los oídos la manifestación sonora de un crescendo fraterno

Máculas a la vista desinmaculando

Son los sentidos invitados a esta cena con plato único: conejo. ______________ “REPULSIÓN”, film dirigido por Roman Polanski.

“DEATH AND THE MAIDEN” País de Sudamérica llueve en el país de Sudamérica

Apuntado mientras dormía es golpeado cuando despierta dos veces por el arma en la cabeza

Cae Franz Schubert, regresando sobre el olor del apuntado

País de Sudamérica confesando en el país de Sudamérica. ______________ “DEATH AND THE MAIDEN” (“La muerte y la doncella”), film dirigido por Roman Polanski.

“CUL-DE-SAC” ¿Cantará el gallo? Y si canta, ¿será apedreado?

Seguir metidos queremos y no queremos salirnos de esto

Confluencia de las aves de paso con las gallinas de la casa aunque, desgraciados francamente honestamente somos todos gallinas de paso. ______________ “CUL-DE-SAC”, film dirigido por Roman Polanski.

“THE TENANT” La pobre chica desayunaba allí donde usted lo hace

Desde la que es ahora su ventana ella antes observaba techos y curioseaba

Tenía una amiga esa de la cual usted ahora imprecisamente se interesa

Se sentaba la desdichada tan sistemáticamente como usted en ese inodoro

Son sus actuales vecinos los mismos avinagrados que lo habían sido de ella

Es espiado usted por la encargada del edificio acaso como la joven lo había sido por la misma encargada

Se sorprendía un poco ella descubriéndose en el espejo del ropero donde a su turno se descubre usted

Usaba ella el corpiño blanco que usted ahora examina

No cualquiera en su lugar hubiera encontrado tapado con algodón en el agujero de esa pared del departamento de su antecesora esa porción de un cuerpo humano: un diente

Se queda usted con la postal de la que es ella la única destinataria

Verá usted sustituir los vidrios rotos atravesados por la muchacha

Se sentirá usted, en un punto, tan desdichado como ella alucinando y también verá lo que no debe ver y será visto

Lo esperarán, lo animarán desde abajo aguardarán su precipitación

Se sorprenderá un poco, antes, y ya travestido en el espejo ése del ropero frente al que ella también se sorprendiera un poco

No es un verdadero francés —pensarán— para nosotros: verdaderos

Destrozará usted como bólido sus propios vidrios

Esa falsa mujer que es usted como ella errará a orillas del Sena

Hay en usted un hombre polaco en la mira de la conjura nacionalista pero ya tomado por la multiplicación de los signos ovacionado por sus victimarios cede a la tentación perdón: a la repetición

¿O consubstanciación? ______________ “THE TENANT” (“El inquilino”), film dirigido por Roman Polanski

