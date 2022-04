"Si la inflación no mejora, podría traducirse en un cuadro coyuntural de cierta estanflación en unos meses vista" “En función de los escenarios de salida de la guerra entre Rusia y Ucrania, debemos observar si la volatilidad persistirá" Redacción

sábado, 2 de abril de 2022, 12:11 h (CET) Pedro del Pozo, director de inversiones financieras en Mutualidad de la Abogacía, comenta su visión actual del mercado: “El BCE ha ponderado una serie de escenarios, algunos adversos, donde hablan de una inflación del 7,1% en Europa y crecimiento del 2,3. Es evidente que, si la inflación no mejora, habrá que ser más drástico en política monetaria, y eso podría traducirse en un cuadro coyuntural de cierta estanflación en unos meses vista”, advierte el experto.

"Nos estamos encontrando con algunas resistencias un poco fuertes, del nivel de 4000 euros TOX y 8600 de IBEX, y, para romperlas, hace falta algo de visibilidad política más positiva con respeto a Ucrania,fundamentalmente, porque permitiría aflojar un poco la presión sobre la inflación y también con el tema de los tipos de interés", explica del Pozo. "En función de los escenarios de salida de la guerra entre Rusia y Ucrania, debemos observar si la volatilidad persistirá, pero hay que tener en cuenta que el cuadro de fondo, con tipos al alza, es que las rentabilidades sigan subiendo y, en ese sentido, que la valoración de renta fija sufra", explica el experto. Por el contrario, "si vemos una solución pronta, las más favorecidas serán evidentemente las rentas variables", concluye.

