​La acuarela de José Mario Sarabia Jurado

Nació en Almería en 1959. Desde niño tuvo inquietud por la pintura, cogiendo su primer lienzo a los catorce años. Hoy día la acuarela es su gran pasión. Sobre esta técnica pictórica, él opina:

"Desde el día que comencé a utilizar la acuarela, mi necesidad de pintar fue creciendo, convirtiéndose como en una droga, algo necesario como respirar o comer. Es mágica e intuitiva, cuando empiezas a manchar el papel no sabes el resultado hasta que seca el agua. El papel aporta el blanco en un cuadro de estas características y si las manchas no salen bien a la primera, es mejor repetir. Cada acuarela es un gran reto porque no puedes hacer rectificaciones. Con unos pigmentos, agua y creatividad, pueden salir maravillas y la luz y transparencia que se crea en ellas, es difícil de conseguir con otras técnicas".

Acaba aquí su opinión sobre la técnica que más le motiva. Palabras sobre pintura así como hay tantas otras que fueron pronunciadas por quîmicos, escritores y otros artistas. Aquí dejo para acompañar las consideraciones suyas, algunas de ellas más genéricas, pero igualmente significativas:

"Sin el arte, la crudeza de la realidad haría que el mundo fuese imposible", de George Bernard. "El artista no es nada sin el don, pero el don no es nada sin trabajo", de Émile Zola. "Pintar como los pintores del Renacimiento me llevó unos años, pintar como los niños me llevó toda la vida", de Pablo Picasso. "La pintura es poesía muda, en cambio, la poesía es pintura ciega", de Leonardo da Vinci.

Frases que nos acercarán a estas personas tan motivadas por el pincel y los lienzos, las representaciones de paisajes, animales, flores, muebles... La realidad que es representada, pasando el filtro de los ojos y las manos del ser humano que la observa.