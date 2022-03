Comienza la VI Edición de Skyline Benidorm Film Festival Del 2 al 9 de abril se presentará una gran selección de cortometrajes españoles, europeos e iberoamericanos Redacción

jueves, 31 de marzo de 2022, 09:40 h (CET) Skyline Benidorm Film Festival es uno de los pocos festivales españoles que implementa desde su primera edición el pago por selección. Además, todos los cineastas de la sección oficial nacional son invitados durante los días del festival, disfrutando de visitas guiadas por Benidorm, excursiones y diferentes encuentros y coloquios donde se propicia tanto la promoción de la ciudad como una atmósfera de intercambio de ideas entre profesionales.

Skyline Benidorm Film Festival ha pasado de ser una muestra provincial a tener una sección oficial nacional, con tres premios diferenciados para Ficción, Documental y Animación, además de una sección europea y añade una nueva sección iberoamericana en esta edición de 2022. Cada una de estas secciones cuenta con sus correspondientes premios y siempre con proyecciones en calidad de cine.



Este festival celebra su 6ª Edición rompiendo, un año más, records de participación, con más de 450 cortometrajes presentados, y 260 proyectos, entre guiones y shortpitch. Así mismo y con paso firme, el concurso de escritura de guion de cortometrajes, se ha convertido en todo un referente, llegando en esta edición a recibir más de 200 trabajos llegados de toda España y América latina, en respuesta al atractivo premio que no ha dejado de aumentar en cada edición, llegando a los 1.000€ este año.

Otra apuesta que ha venido para quedarse es el Shortpitch, evento dedicado a la industria cinematográfica, en el que participan productoras con proyectos en fase de desarrollo. El ganador recibirá un premio valorado en 12.000€ para realizar su cortometraje, con la colaboración de diferentes proveedores.

En esta edición seguimos contando con la colaboración de Filmin, donde se proyectarán los cortometrajes de la Sección Nacional del 2 al 9 de abril, para que todo el que se encuentre fuera de la ciudad pueda disfrutar de una parte de la programación.

El Cartel

El diseño del cartel de este año ha corrido a cargo de la artista gráfica Nuria Riaza, con un toque inquietante y surrealista, sus obras siempre tienen un punto misterioso. En este caso, la imagen principal del cartel de la edición 2022 del Skyline Benidorm Film Festival es un retrato de la cineasta española Ana Mariscal, considerada por los críticos como una de las mejores directoras del cine europeo del siglo XX. Una pionera que firmaba sus propios guiones y los llevaba a la pantalla como directora. También fue una destacada actriz de cine y teatro, y una galardonada escritora.

Secciones a concurso

La programación de la Sección Oficial estará concentrada del 6 al 8 de abril, y se proyectará en el Auditorio Fundación Mediterráneo, donde encontraremos un buen surtido de títulos, entre otros, los ganadores de los Goya a mejor cortometraje de ficción ‘Totem loba’ y mejor cortometraje de animación ‘The monkey’; además, en el resto de los cortometrajes encontraremos una temática muy variada: animación, comedia, humor negro, thriller… un programa muy completo que nos dejará pegados a la butaca.

Dentro de la Sección Europea encontraremos películas de Turquía, Suecia, Reino Unido, República Checa y Francia, con unas producciones de lo más interesantes, donde se tocarán temas diversos, desde la comedia negra, hasta las relaciones sociales, de una forma que no nos dejará indiferentes. Este programa europeo se proyectará el domingo 3 de abril en los cines IMF de Finestrat.

Y en la Sección Iberoamericana, tendremos representación de Chile y Argentina, con cuatro cortometrajes que nos llevarán de viaje al otro lado del océano. Podremos disfrutar de este paseo por Latinoamérica el miércoles 6 de abril en el Auditorio Fundación Mediterráneo.

En la Sección Social encontraremos seis cortometrajes que merecen ser vistos desde la reflexión. Esta sección la proyectaremos el martes 5 de abril, también en el Auditorio Fundación Mediterráneo. Skyline Benidorm Film Festival otorgará ocho premios en las diferentes secciones: Premio al mejor cortometraje nacional ficción, mejor cortometraje nacional animación, mejor cortometraje nacional documental, mejor cortometraje valenciano, mejor cortometraje europeo, mejor cortometraje iberoamericano, al mejor guion de cortometraje y al mejor proyecto de Short Pitch nacional.

Además de los premios económicos, también se otorgarán trofeos a la mejor película de temática social, a la mejor dirección, a la mejor producción, a la mejor interpretación, un premio del público y un premio a la mejor película con jurado de la PNR.

Homenaje a Roberto Pérez Toledo

Skyline Benidorm Film Festival abre el festival rindiendo homenaje a una carrera de 23 años en la que la ruptura de barreras sobre la discapacidad y sobre la diversidad han sido ejes maestros en la filmografía de Roberto, alentando a otros creadores e impulsando un diálogo social que ha traspasado las pantallas.

El homenaje a Roberto Pérez Toledo se celebrará el sábado 2 de abril, a las 12.00h, en el Auditorio Fundación Caja Mediterráneo, y se proyectará una selección de sus cortometrajes más destacados. Además, asistirán familiares y amigos para disfrutar de la obra de este gran cineasta.

El periodista Borja Terán y el actor David Mora acompañarán a Oriola Pérez Toledo y a Edgar Córcoles, en un emotivo acto que rinde justo homenaje a una de las figuras más destacadas del mundo del cortometraje español de nuestros días.

Otras actividades

Dentro del Skyline Benidorm Film Festival se podrá disfrutar no sólo de las proyecciones de sección oficial sino también de otras acciones dirigidas a la industria, así como actividades dirigidas a los más jóvenes, como un taller de stopmotion en plastilina, a cargo de Pablo Llorens y un taller de doblaje, a cargo de Francesc Fenollosa.

