​Cómo lograr sensación de bienestar y confort en el hogar con una buena decoración La decoración posee un aspecto emocional que nos afecta de forma directa Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 30 de marzo de 2022, 08:40 h (CET) Los largos meses de confinamiento motivados por la pandemia nos han enseñado muchas cosas. Una de las más significativas ha sido darnos cuenta de lo importante que es sentirse bien dentro de casa, un aspecto que solo se consigue con una buena decoración y un ambiente agradable que nos proporcione bienestar y confort.



Nuestro hogar es nuestro refugio, es el lugar con el que queremos reencontrarnos tras una larga jornada de trabajo, el rincón especial que nos reconforta cuando queremos relajarnos y el espacio en el que nos gusta reunirnos con aquellos a los que más queremos. Quizás por ello es tan importante que ese espacio nos resulte cómodo y acogedor. El hogar, además, muestra nuestra personalidad, transmite a los invitados nuestra esencia, nuestra forma de vida, nuestros gustos… Una buena decoración es el punto clave para conseguir que una casa se convierta en el hogar que siempre soñamos.

Además de las formas, también los colores, los puntos de luz, el orden de los elementos y las texturas afectan a nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, mientras los colores intensos son más estresantes, los suaves y cálidos proporcionan calma y serenidad, y un material como la madera transmite una sensación acogedora y confortable. Por otra parte, los espacios sobrecargados, con muebles de tamaños desproporcionados en relación a las dimensiones de la estancia, pueden ser motivo de malestar y de sensación agobiante. En general, es importante buscar la armonía entre todos los elementos del hogar y, siempre que sea posible, añadir plantas naturales que nos hagan sentir más cerca de la naturaleza y, por supuesto, algunos recursos artísticos que nos ayuden a percibir agradables sensaciones estéticas.

Podemos decir que la decoración posee un aspecto emocional que nos afecta de forma directa. Por ese motivo, está bien seguir las tendencias que marca la moda, si así lo queremos, pero siempre teniendo en cuenta factores que dibujen un diseño adecuado a nuestras necesidades y estilo personal, buscando formas, colores y elementos que equilibren las emociones y resulten gratamente inspiradores.

Es importante hacerse muchas preguntas antes de lanzarse a comprar muebles o detalles decorativos. Es básico conocer qué actividades vamos a realizar dentro del hogar y cómo queremos disfrutar de nuestra casa, qué rincones especiales necesitamos para que nos proporcionen momentos de felicidad, qué elementos serán indispensables para organizar las diferentes estancias, qué colores y formas nos van a proporcionar un ambiente más agradable, relajado y optimista. Por ese motivo, siempre es recomendable ponerse en manos de expertos y dejarse guiar por ellos. La gran variedad de muebles Maisons du Monde es una opción ideal. Es un lugar inspirador cuyos profesionales nos asesoran y proporcionan increíbles ideas para acertar con la decoración que siempre hemos deseado.

Consiguen vestir los espacios del hogar y sus pequeños rincones con grandes soluciones a medida de nuestros gustos y preferencias. Además, están comprometidos con el medioambiente, ayudando a preservar los bosques y los árboles en todo el planeta. También son sensibles a las necesidades de los más desfavorecidos, por lo que amueblan y crean hogares solidarios para aquellos que lo necesitan.

