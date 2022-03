Noche de comedia en Casa A Pedreira Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 17:57 h (CET) Monólogo y consumición en un entorno único. Casa a Pedreira tiene la suerte de ser el escenario donde Manuel Manquiña, actor, músico y cómico, deleitará con su monólogo 'Charlas con el psicólogo'. Sin duda, una noche de risas sin parar. Fuera el estrés de la semana, a quitarse los tacones y relajarse en una noche de comedia llena de diversión La función tendrá lugar en el espectacular Spazo-P en Casa a Pedreira, una localización de lujo en una antigua casona convertida en un coqueto y acogedor Boutique Hotel con encanto en el municipio de Cuntis en Galicia, el día 9 de abril, de 22:30 a 23:45 de la noche.

La comedia en directo es una forma estupenda de olvidarse de las preocupaciones y pasar un buen rato. Para una noche de cita única, un evento de grupo, o incluso para ir solo y conocer gente nueva.

Un evento con uno de los grandes de la comedia gallega, en un espacio excepcional, para disfrutar de una forma auténtica mientras se disfruta de la consumición incluida en la compra de la entrada (20,00€).

Regalar o comprar para uno mismo entradas para este evento único en el que las risas están aseguradas. Un plan que no se puede perder, disfrutar de una experiencia divertidísima en un entorno único.

La cocina está abierta desde las 20:30 horas.

SPAZO P – CASA A PEDREIRA BOUTIQUE HOTEL, FOLGAR 32, TRÓANS, CUNTIS.

Sábado 9 de abril.

Horario de 22:30 a 23.30h.

Precio de la entrada 20,00€

https://www.apedreira.com/events/manuel-manquina-mis-charlas-con-el-psicologo// Acerca de Spazop By Casa A Pedreira

Spazo P nace con el objetivo de ser «Punto de encuentro» para poder disfrutar de eventos, actividades culturales, gastronómicas y reuniones de trabajo. Ubicado en el corazón de las Rías Baixas, en Cuntis, se encuentra Casa A Pedreira, una antigua casona convertida en hotel boutique. Es el escondite rural de solo diez habitaciones, al que escapan (y repiten) los más sibaritas para descansar. Un refugio íntimo y exclusivo para disfrutar en familia o en pareja de la naturaleza gallega, con servicio anticipado y personalizado y un exquisito gusto. Cada esquina está cuidada al detalle para conservar la esencia del edificio y ensalzarla con materiales nobles. Toda una fantasía “antiestrés” y un espacio mágico en el que querer quedarse a vivir.

Es un enclave con encanto donde los clientes reciben, desde que hacen su reserva, un trato exclusivo y una carta de servicios personalizados. Su objetivo principal es hacer sentir al huésped como en casa y garantizarle la tranquilidad, la exclusividad y el confort de un hotel de lujo sin, necesariamente, pagar un precio elevado.

¿Dónde?

Folgar, 32- Troáns, Cuntis

Seguir en:

Casa A Pedreira

@casa_a_pedreira

