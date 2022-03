Más de 40 expositores levan anclas en la primera edición del Salón Náutico Ababor Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 17:06 h (CET) El turismo ligado con el mar y las actividades acuáticas y las embarcaciones, entre los principales atractivos de la feria. El evento tendrá lugar del 1 al 3 de abril en Ficoba. Tanto la entrada como el parking son gratuitos La comercialización de esta primera edición de la feria náutica de Euskadi ha sido un éxito. Un total de 43 firmas han respondido a la llamada de Ficoba y llenarán del 1 al 3 de abril los tres pabellones del recinto ferial. Un buen número de expositores que aseguran que las personas que visiten la feria se van a encontrar con una propuesta variada e interesante.

El sector más representado en Ababor va a ser el del turismo náutico, charters y servicios, que contará con 18 empresas y dos museos. Le siguen por orden de importancia los accesorios (moto, componentes y electrónica) y, por supuesto, las embarcaciones, ya sea de motor, vela o pesca. Los visitantes encontrarán hasta 30 embarcaciones expuestas en los pabellones de Ficoba.

También han acudido a la llamada de esta primera edición de Ababor empresas de vestimenta especializada, de kayaks, de submarinismo, así como clubes y escuelas náuticas.

El análisis de la procedencia de los visitantes pone de manifiesto el interés que ha despertado la feria en el entorno más próximo. El 68% de las empresas expositoras proviene de Gipuzkoa. Resulta también interesante comprobar el atractivo que el visitante de la feria tiene para las empresas francesas que representan el 15% del total de expositores, seguidas de Madrid, Bizkaia, Valencia y Barcelona.

Las propuestas de estos 43 expositores van a convertir Ficoba en un gran puerto para que los visitantes puedan disfrutar en un entorno cómodo y acogedor de su pasión por el mar y las actividades acuáticas.

La alta presencia de expositores, el respaldo institucional a través de Euskal Kirol Portuak (EKP) y Basquetour, y el apoyo de ANEN (Asociación Nacional de Empresas Náuticas, patronal del sector náutico en España) en la organización de la feria, sitúan a Ababor, ya en su primera edición, como una cita de referencia en el sector de la náutica y del turismo marítimo.

Otras 25 razones para visitar Ababor

El mar es mucho más que actividades de ocio. De ahí el eslogan de esta primera edición de Ababor: "Somos mar". Una visión más amplia que se va a reflejar en el programa de conferencias y mesas redondas.

En el año que se celebran 500 años de la primera circunnavegación a la Tierra de Elkano, no podía faltar en Ababor la Fundación Elkano que ha patrocinado varias conferencias para dar a conocer los pormenores del hito histórico que supuso la primera vuelta al mundo. Desde los cambios en el arte de navegar que impulsó la época de las grandes exploraciones, hasta las explicaciones de Rafa Zulaika, coordinador de la Fundación Elkano que será el encargado de describir cómo fue la vuelta al mundo en 1522 o la reflexión a través del documental ‘Haizeari mila galdera’ (mil preguntas al viento) sobre la relación que los vascos tienen actualmente con el mar para poner así en valor el patrimonio marítimo e identidad marinera vasca.

EKP- Euskal Kirol Portuak, sociedad pública del Gobierno Vasco que gestiona todas las dársenas y puertos deportivos de la Comunidad Autónoma Vasca también ha querido enriquecer el contenido de Ababor patrocinando varias conferencias en torno a las salidas laborales de patrón de altura en el chárter y escuelas náuticas, la evolución del equipo femenino de vela Decoexsa que pone el acento en que cuando hay ilusión no hay obstáculos o el reto para el sector náutico de las embarcaciones a l final de su vida útil, que correrá a cargo de Carlos Sanlorenzo, secretario general de ANEN (Asociación Nacional de Empresas Náuticas).

Ababor contará también con expertos navegantes que han hecho de la navegación su forma de vida como la historia real de una familia que en 1983 se embarcó en un velero con el objetivo de vivir de una forma diferente, y durante diecisiete años navegaron dando la vuelta al mundo. O la experiencia de Laura Gonzalvo, que ha navegado más de 35.000 millas, y en su blog Allende los Mares muestra sus experiencias en el mar y en el velero en su día a día.

El programa de conferencias se completa, entre otras actividades, con tres mesas redondas en las que se abordarán cuestiones como la sostenibilidad y la necesidad de cuidar los mares; la náutica como sector económico, sus retos e innovación; y el deporte que empieza como ocio y culmina en la alta competición.

Más allá del ocio

El programa de actividades de Ababor también va a abordar la problemática humanitaria que se vive actualmente en el Mediterráneo, con una ausencia de coordinación en la respuesta por parte de Europa que se limita a intentar contener el fenómeno migratorio en los países limítrofes e incluso realiza devoluciones en caliente como en Grecia. A través de una conferencia y de la proyección del documental ‘Aita Mari’ que narra la odisea, de más de dos años de duración, de la nave, desde su reconstrucción hasta la culminación del primer rescate.

Actividades para niños y niñas

Para iniciar a niños y niñas en la pasión por el mar y las actividades acuáticas, se han organizado múltiples actividades a lo largo del fin de semana. Talleres en los que pintarán las basuras y plásticos que se encuentran en el mar, dibujos con los que se realizará un panel que se enviará a la Agencia Europea de Medio Ambiente con el mensaje de concienciación de los más pequeños. Un taller que une a Chile y Euskadi en un proyecto colaborativo para crear una vuelta al mundo en postales dando la palabra a las nuevas generaciones. Otro taller en torno a la reutilización de residuos plásticos a través de las manualidades o la posibilidad de participar en una yincana para introducirse en el día a día de los marineros.

… Y sorteos

Venir a Ababor tiene premio. Entre todas las personas que se acerquen el fin de semana a Ficoba se sortearán salidas en velero, cursos de optimist, paseos en raquero, salidas de paddle surf, un descenso por el Bidasoa y salidas en barcos de pesca.

Información práctica

Ababor abrirá sus puertas del 1 al 3 de abril en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas. Tanto la entrada como el parking son gratuitos. Ficoba cuenta también con parada propia de Topo a 50 metros de sus instalaciones.

La inauguración institucional de la feria tendrá lugar el viernes 1 de abril a las 12.00 horas en Ficoba.

www.ababor.eus

