Clínica Dra. Obregón Reina: tratamientos cosméticos con técnicas modernas y vanguardistas Los profesionales de esta clínica de cirugía estética ubicada en Pozuelo entienden que los pacientes que consideran someterse a una intervención quieren la mejor atención y los mejores resultados Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 29 de marzo de 2022, 08:43 h (CET) A diferencia de la cosmetología, en la que se realizan tratamientos no invasivos como la depilación láser o el tratamiento de pigmentación o la eliminación de algunos tatuajes, las cirugías cosméticas son invasivas, lo que esencialmente significa que hay que pasar por el quirófano y, por lo tanto, hay que tener en cuenta diferentes factores.

Antes de elegir un cirujano o una clínica de cirugía estética, lo más importante es decidir por qué quieres someterte a una cirugía estética en particular, ya sea una cirugía estética facial, una liposucción, un implante u otra intervención de las tantas que hay. Una vez que hayas decidido, el siguiente paso es buscar información e investigar la clínica que más se adapta a tus preferencias y dará mejor resultado.

Clínica de Medicina Estética Dra. Obregón Reina

Entre las mejores de Madrid, encabeza la lista de las más recomendadas la Clínica de Medicina Estética Dra. Obregón Reina, una clínica estética Pozuelo constituida por un grupo de médicos especialistas en las que realizan los tratamientos más vanguardistas para el cuidado del bienestar, la salud y la estética.

Un estándar de excelencia en la atención personalizada les permite brindar los servicios de estética de calidad que cualquier paciente merece. Ofrecen una planificación integral del tratamiento y siguen estándares estrictos para garantizar que todas las cirugías llevadas a cabo en su centro se desarrolle sin problemas y consiga los resultados que el cliente desea.

Los profesionales de esta clínica de cirugía estética ubicada en Pozuelo entienden que los pacientes que consideran someterse a una intervención quieren la mejor atención y los mejores resultados posibles. Por esta razón, antes de llevar a cabo cualquier operación se aseguran de que los pacientes se sientan cómodos y seguros en su toma de decisiones con el fin de garantizar que su personal y su clínica sean los adecuados.

Se dedican plenamente a hacer felices a sus clientes y se preocupan por ellos, no solo como pacientes, sino también como personas, en lo que respecta a apariencia y su salud; Saben que sus pacientes han confiado en ellos para tratarlos como lo harían con un miembro de su propia familia.

La cirugía plástica es una ciencia médica en constante evolución. Las técnicas cambiantes, las tecnologías sofisticadas y las nuevas ideas hacen de la cirugía plástica un campo de la medicina emocionante y en constante mejora. Sus cirujanos siguen actualizándose y asistiendo a conferencias del sector no solo para mantenerse al día sobre los últimos avances, sino también para compartir sus conocimientos y experiencia con otros cirujanos y enseñar técnicas quirúrgicas revolucionarias.

Atienden a miles de usuarios a lo largo del año, lo que nos distingue como una de las prácticas de cirugía estética con más experiencia de España. Además, esta clínica destaca por la gran variedad de servicios que ofrece, entre los que se encuentran:

Rejuvenecimiento facial

En la clínica de Medicina Estética Dra. Obregón Reina cuentan con las técnicas más avanzadas para el rejuvenecimiento facial no quirúrgico que logran resultados personalizados, progresivos y naturales, como rellenos faciales, tratamiento de arrugas faciales e hilos tensores con efecto "lifting". Además, también realizan otros procesos cosméticos para el cuidado de la piel como la mesoterapia y el microneedling, tratamiento de pigmentaciones y manchas y peeling químico.

Tratamientos corporales

En esta clínica siguen sus propios protocolos en los que combinan los tratamientos médicos no invasivos y otros procedimientos estéticos con aparatología y masajes de última generación con el objetivo de solucionar diferentes problemas estéticos del cuerpo:

Tratamiento de celulitis, grasa localizada y flacidez corporal .

. Tratamiento de varices y telangiectasias .

. Tratamiento de estrías y cicatrices.

Además, también llevan a cabo otros procesos para mejorar la figura o atender zonas localizadas del cuerpo como los rellenos corporales y de bioestimulación, dietas personalizadas y tratamiento de la alopecia con el trasplante capilar.

Tratamientos con luz y con láser

En esta clínica realizan diferentes procedimientos con luz y láser, es decir, tratamientos con láseres ablativos de CO2 y erbio para el envejecimiento. Entre ellos destacan las terapias de luz intensa pulsada o láseres no ablativos o híbridos, para pacientes más jóvenes, los que no puedan permitirse una baja laboral, aquellos de piel más oscura o, simplemente, los que quieren someterse a una intervención menos agresiva.

Cirugía general y colorrectal

Además de estos tratamientos corporales y faciales, en esta clínica de Pozuelo tratan la enfermedad de colon y recto tanto benigna como maligna, con intervenciones poco invasivas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.