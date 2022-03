​Anacleto Cetina y Alejandro Rejón, hijos predilectos de Hunucmá Debido a los aportes culturales y sociales de estos dos personajes a la ciudad Redacción

lunes, 28 de marzo de 2022, 08:51 h (CET) Este pasado 25 de marzo en un evento solemne del ayuntamiento, fueron nombrados hijos predilectos de la ciudad de Hunucmá el historiador y cronista del municipio Anacleto Cetina Aguilar y el promotor cultural y escritor Alejandro Rejón Huchin, lo anterior, debido a los aportes culturales y sociales de estos dos personajes a la ciudad.

El director de desarrollo social, educación y cultura Humberto Dzul, mencionó que se han tenido varias conversaciones entabladas entre los dos condecorados y autoridades municipales del H. Ayuntamiento, con el fin de desarrollar proyectos en favor de la proyección internacional de la cultura del municipio.

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta municipal de la ciudad Edna Marisa Franco Ceballos, el Síndico municipal Arturo de La Rosa Cool Frías, el regidor de cultura Ariel Yam Concha y el director de cultura, educación y desarrollo social Humberto Dzul.



La presidenta municipal mencionó que «es pieza fundamental para el municipio el fomento a la cultura y la literatura» y que «espera que esto trascienda más allá de este evento con el fin de poder crear proyectos culturales en favor del desarrollo social del municipio», finalmente comentó que le gustaría se construyera un proyecto que «incluya la educación y la literatura, especialmente en el rubro de la lectura, para beneficiar a los niños y jóvenes de las escuelas de la ciudad».

Los dos condecorados, que han pasado a formar parte de la historia de la ciudad, se mencionaron entusiasmados y honrados por esta distinción histórica hacia sus personas, y aprovecharon la ocasión para refrendar su compromiso con la presidenta municipal en favor de la construcción y ejecución de proyectos que fomenten la cultura en el municipio a nivel local, nacional e internacional, Cetina Aguilar mencionó sobre las conversaciones previas de crear un taller literario en donde Rejon Huchin y él puedan acercar a los niños del municipio a la literatura.

Mientras que Alejandro Rejon comentó que se siente comprometido a que en conjunto con el ayuntamiento se pueda crear un programa cultural digno del gran acervo cultural e histórico del municipio, «especialmente porque la ciudad cuenta con elemento culturales muy relevantes a nivel nacional como el puerto de Sisal, el cual cuenta con mucha historia y sincretismo, decretado recientemente como pueblo mágico de México» Agregó.

