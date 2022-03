¿Qué significaría un impago de la deuda soberana rusa? Las tres principales agencias de calificación crediticia sitúan a este país en niveles cercanos al impago Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 25 de marzo de 2022, 12:32 h (CET) Rusia ha sorprendido a muchos al cumplir con sus obligaciones de deuda internacional desde que comenzó la crisis de Ucrania. Los gobiernos occidentales se lo han permitido al renunciar a las restricciones de las sanciones sobre estos pagos, para ayudar a los acreedores.

Esto puede no ser sostenible a medida que el aislamiento económico de Rusia se profundiza, y su economía se hunde en la recesión. Se espera que su PIB caiga un 15% en el segundo trimestre y que la inflación se acerque al 20%. Esto es la estanflación en su máxima expresión. Un eventual impago de la deuda externa por parte del gobierno ruso sería el primero desde la revolución bolchevique de 1917, pero no una sorpresa. Sus bonos en dólares ya cotizan a una fracción de los niveles anteriores a la crisis. Las tres principales agencias de calificación crediticia sitúan a Rusia en niveles cercanos al impago. S&P en grado especulativo "CC", Fitch en "C" cerca del impago y Moody's en un "Ca" altamente especulativo y cerca del impago. También puede importar menos de lo que se teme. Los vínculos financieros de Rusia con el mundo en general se han ido reduciendo durante años, acelerados por la invasión de Crimea en 2014 y las primeras sanciones. La exposición de los bancos mundiales a Rusia es una décima parte de los niveles de la crisis financiera rusa de 1998, la última vez que el país tuvo un impacto significativo en los mercados mundiales y en la economía. Los 20.000 millones de dólares estimados en bonos rusos en manos de inversores extranjeros son menos del 2% de los más de 1 billón de dólares de bonos gubernamentales mundiales no denominados en moneda local. Autor: Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.