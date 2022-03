Enfoque One Health, la vía para prevenir futuros brotes de enfermedades y construir un mundo más saludable El 60% de las enfermedades infecciosas conocidas y el 75% de las enfermedades emergentes tiene un origen en las zoonosis Francisco Acedo

viernes, 25 de marzo de 2022, 09:20 h (CET) La Fundación Bamberg reúne a representantes públicos y privados con el objetivo de avanzar en el enfoque OneHealth o “Una sola Salud” en el encuentro Spain One Health Summit 2022. Este concepto, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), busca fortalecer la coordinación multisectorial y los esfuerzos para combatir las amenazas para la salud pública derivadas de las interacciones entre humanos, animales y medioambiente.

MSD, como una de las pocas compañías biomédicas enfocadas en la salud tanto humana como animal, mantiene un firme compromiso con esta aproximación y, por ello, participa en el marco de este evento con la celebración de la mesa “One Health, de la teoría a la práctica”.



Tal y como subraya Ana Argelich, directora general de MSD en España, “somos una de las pocas compañías biomédicas enfocadas en la salud humana, animal y medioambiental. Nuestras decisiones empresariales se entienden desde la interconexión de esos tres ejes, basado en la evidencia científica y la innovación en las vacunas y medicamentos que investigamos y desarrollamos. Nuestra aproximación One Health persigue minimizar nuestro impacto medioambiental, contribuir a la protección de todos frente a los principales desafíos para la salud como la resistencia a los antimicrobianos, las enfermedades zoonóticas, las enfermedades transmitidas por vectores; y, además, garantizar un suministro de alimentos seguro y sostenible”.

“Pandemias como la COVID o la gripe aviar han actuado como acelerador de la adopción y priorización de esta aproximación desde una perspectiva más integral e integrada”, afirma por su parte Juan Carlos Castillejo, presidente y director general de MSD Animal Health en España y Portugal quien añade que “siempre ha sido una prioridad, ya que el 60% de las enfermedades infecciosas conocidas y el 75% de las enfermedades emergentes tiene un origen en las zoonosis”.

Aplicación en la práctica del concepto One Health

MSD lleva liderando el One Health desde casi cinco años, lo que le permite contar con diferentes experiencias en la aplicación práctica del concepto. Así, por ejemplo, Ana Argelich cita el trabajo colaborativo de la compañía con diferentes agentes sanitarios en diversos proyectos, como el Programa PROA (programa de optimización de antibióticos), dirigido a un mejor manejo de los tratamientos antimicrobianos, junto con la administración y las sociedades científicas; o la puesta en marcha de la campaña de concienciación para el uso correcto de los antimicrobianos ‘Código Gabriel’, entre otros.

“Además -añade Juan Carlos Castillejo- llevamos años realizado una gran acción de concienciación social, que se ha materializado en el #MovimientoONeHealth”. En este ámbito, el director general de MSD Animal Health en España destaca las jornadas de la semana de la inmunización, la semana de concienciación sobre zoonosis como Leishmaniosis, o la rabia, “la cual es considerada como una de las zoonosis más importantes en el mundo. Anualmente produce la muerte de aproximadamente 55.000 personas en el planeta y tiene como principales víctimas a niños de los países en desarrollo, siendo África y Asia los continentes más afectados”.

El enfoque One Health también se aplica en la planta más grande del mundo de fabricación de vacunas aviares, la Planta de Salud Animal de MSD en Salamanca. “Desde la fábrica de Salamanca hacemos realidad todo nuestro compromiso con el medioambiente empleando instalaciones y métodos de producción sostenibles, siendo el 100% de nuestra energía de origen verde, a la vez que avanzamos en la ejecución de nuestro un plan de reducción de huella de carbono 2025”, afirma Alberto Durán, director ejecutivo de la Planta de Salamanca de MSD Animal Health en España.

Asimismo, la planta cuenta con la tecnología SPHEREON®, "una innovadora tecnología de formulación de vacunas que permite una novedosa preparación, presentación y administración de vacunas aviares vivas", señala. De hecho, España ha sido el primer país de Europa en recibir el primer lote de SPHEREON® fabricado en nuestro país, "posicionándose como referente en cuanto al suministro de vacunas de SPHEREON® a la mayoría de los países del mundo, así como de otros productos inmunológicos que son innovadores en prevención de enfermedades, a la vez que sostenibles y respetuosos con el medioambiente", concluye.

