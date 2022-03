La implantación de los sistemas solares de Enphase Energy continúa creciendo en España Comunicae

jueves, 24 de marzo de 2022, 13:31 h (CET) Los instaladores en España han visto un aumento en la instalación de sistemas de energía solar residencial, impulsado por los microinversores IQ 7+™ e IQ 7A™ de Enphase Energy, Inc Enphase Energy, Inc. (NASDAQ: ENPH), empresa global de tecnología energética y líder mundial en el suministro de sistemas solares y de baterías basados en microinversores, ha anunciado que los instaladores en España han visto un aumento en la instalación de sistemas de energía solar residencial, impulsado por los microinversores IQ 7+™ e IQ 7A™.

Los sistemas solares residenciales en España están creciendo exponencialmente, ya que el desarrollo favorable de la regulación y los altos precios de la electricidad están motivando a los propietarios a hacer el cambio a una generación de energía limpia más sostenible. Según los datos registrados por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), de los 1.203 MW de nueva energía solar instalada en España en 2021, el 32% correspondió al sector residencial.

"La energía solar es una de las formas más limpias y asequibles de producir electricidad, y Enphase dar una fuerte confianza en el futuro de la industria", comenta Ángel Baños, director general de Solideo. "Como testimonio del crecimiento de las energías renovables en España, nos acercamos a las 1.000 instalaciones solares, todas ellas impulsadas por la tecnología solar más avanzada a través de nuestros socios de Enphase".

"Los precios de la electricidad en España están en máximos históricos, lo que motiva a los propietarios a buscar una solución que satisfaga sus necesidades energéticas en el hogar", afirma Juan Ramón Domínguez, director general en Geesol Renovables, S.L. "El sistema solar Enphase®, alimentado por microinversores IQ™, está transformando nuestras instalaciones solares con una mayor eficiencia y versatilidad, acompañadas de una garantía diferenciadora de 25 años".

"Más concienciados con el medio ambiente, los propietarios de viviendas están más dispuestos que nunca a hacer el cambio a la energía solar", dice Borja Sáez, CEO de Perfecta Energía. "No podríamos estar más emocionados de ser testigos de la creciente demanda los productos de alta calidad líderes en el mercado de Enphase por parte de nuestros clientes, incluyendo los microinversores para la generación de energía limpia, las herramientas de gestión de la energía y la tecnología de monitorización del sistema".

Los microinversores IQ 7+ e IQ 7A aprovechan la exclusiva arquitectura definida por software de Enphase y la integración de semiconductores para lograr una excelente fiabilidad y economías de escala. Los microinversores de Enphase se someten a un riguroso régimen de pruebas de fiabilidad y calidad con más de un millón de horas de pruebas de encendido para garantizar un rendimiento excepcional en condiciones de calor, alta humedad, aire salado, frío extremo y condiciones climáticas adversas. Los microinversores de la compañía están respaldados en España por una garantía de 25 años.

Los sistemas de microinversores Enphase estarán equipados con IQ Gateway™, que conecta cualquier sistema solar basado en Enphase con la plataforma de monitorización Enphase® App y ayuda a hacer más fácil la monitorización de la energía y la obtención de datos para las operaciones y el mantenimiento panel por panel.

"La energía solar da a la gente más control sobre su futuro energético, a la vez que facilita el camino hacia la energía limpia y asequible para todos", asegura Dave Ranhoff, director comercial de Enphase Energy. "Estamos orgullosos de que nuestra red de instaladores profesionales en España esté trabajando duro para llevar la solución integral de energía doméstica de Enphase a su base de clientes en rápido crecimiento".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.