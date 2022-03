​Ferrero, el liberador de Fujimori De ex candidato de su plancha presidencial a Presidente del TC Isaac Bigio

jueves, 24 de marzo de 2022, 08:19 h (CET) Cuando faltaban 3 meses para que se cumpla el 30 aniversario del cuartelazo del 5 de abril de 1992, se produjo una especie de golpe, el cual, inicialmente, apareció imperceptible para los 33 millones de peruanos. Ese día Augusto Ferrero asumió la Presidencia del Tribunal Constitcional (TC), con lo cual el fujimorismo lograba controlar lo que se proyecta como la cuarta (y última instancia) de la judicatura y como un cuarto poder (por encima del ejecutivo, legislativo y judicial). A partir de entonces, como la mitad de sus 6 magistrados son descaradamente fujimoristas, el nuevo Presidente del TC siempre pudiese tener el voto dirimente e inclinar la balanza en favor de la ultraderecha.

Ferrero en Plancha presidencial fuji-porki-acuñista

Ferrero ha logrado tener un rol quizás más importante que el que quiso tener hace poco más de 10 años cuando postuló en 2011 a la primera vicepresidencia por la Alianza Solidaridad Nacional, la cual la encabezaba Luis Castanheda, del partido con dicho nombre (que ahora se ha rebautizado como Renovación Popular), y en cuya segunda vicepresidencia estaba Rosa, la esposa de César Acuña. Esta fue la última de las 5 planchas presidenciales que postuló "Cambio 90", el primer partido que fundó Fujimori y con el cual él llegó a palacio e implantó su feroz dictadura.

Otro integrante de dicha alianza fue el fujimorista Siempre Unidos, quien entonces había querido postular para la alcaldía de Lima a Alex Kouri. Tanto Castañeda como Kouri acabaron bajo rejas por corrupción. Patricia Chirinos, quien propuso la primera moción de vacancia contra Castillo, fue la mujer más relevante en "Chimpún Callao" de Kouri. Jorge Montoya, quien ha recomendado la segunda moción vacadora, es el jefe de la bancada de RP y, al igual que Kouri, fue un hombre de Montesinos. Patricia Juárez, la fujimorista que preside la comisión que hace cambios constitucionales en el Congreso, era militante de Solidaridad y fue también la teniente alcaldesa del malversador Castañeda.

Ferrero fue funcionario y embajador político de la dictadura de Fujimori y del segundo Gobierno de Alan García, pese a que él sabía que se trataban de dos Presidentes mafiosos, que organizaron escuadrones de la muerte y matanzas en masa, y que fueron grandes violadores de derechos humanos.

Se supone que cuando se presenta un caso en el cual un juez puede tener intereses particulares que defender, él o ella deben eximirse. No obstante, Ferrero siempre impulsa con su voto todo lo que sea defender a Fuerza Popular, partido que fue el cual en 2017 le puso en el TC y a quien le debe tantos favores. Él ha confesado que llegó a ser electo en el TC tras reunirse con Keiko Fujimori. Ferrero antes rechazó al Presidente Martín Vizcarra cuando él constitucionalmente disolvió el Congreso el 30-09-2019, con lo cual él quiso avalar el golpe de Keiko para que Mercedes Aráoz llegue a la Presidencia, así como antes Ferrero se identificó con Fujimori y el golpe de 1992 que él hizo para intervenir militarmente a los poderes legislativo y judicial.

TC fujimorista

Ferrero conforma un bloque con 2 magistrados fujimoristas con los cuales asegura un dominio permanente del TC: José Luis Sardón (quien financió a 8 candidatos al Congreso de Fuerza Popular mediante su Fundación RD y quien fue propuesto para su cargo por 5 fujimoristas) y Ernesto Blume (quien pidió sancionar al juez anticorrupción Richard C. Carhuancho, fue quien presentó la ponencia en favor del hábeas corpus a Fujimori y, al igual que Ferrero, votaron a favor de excarcelar a Keiko en el 2019).

A 7 semanas de que Ferrero llegó a la Presidencia del TC, él logró que se volviese a dar el indulto a Fujimori, el mismo que había sido previamente rechazado por la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde que él encabeza al TC, este declaró infundada la demanda de 2 comunidades aymaras contra la corporación Gloria porque se dieron sin respetar el derecho a la consulta previa y la propiedad comunal. Ello, incluso, produjo un choque con la pro-fujimorista Defensoría del Pueblo (DP), para la cual se vulneran los derechos de los pueblos originarios.

Luego, se negaron a declarar que la masacre de El Frontón (liderada por A. García, a quien Ferrero sirvió) no es un crimen de lesa humanidad y por ende pudiese prescribir.

Sentencia inválida

La mayoría derechista del Congreso ya no está interesada en elegir a un nuevo TC, el mismo que está, al igual que la DP, con mandatos expirados. Su actual estructura va a permitir que el fujimorismo, quien controla la Comisión Constiticional del Congreso y logra mayorías parlamentarias, pueda seguir coartando al Ejecutivo y controlando el poder.

Si Castillo acepta que este TC impnga la salida de Fujimori, él se estaría haciendo un harakiri, pues el TC va a querer seguir avanzando hasta destituirlo del cargo.

La magistrada, Marianella Ledesma, bajo cuya Presidencia del TC hasta inicios del 2022 no se hubiese dado este fallo, ha condenado a esta sentencia como un "cohecho" con la corrupción. Ya hay firmes pronunciamientos de la CIDH que obligan a las autoridades a respetar su fallo invalidando cualquier indulto a Fujimori. Castillo, además, puede anular el indulto previo, o demorar la liberación de Fujimori hasta esperar una nueva sentencia de la CIDH.

