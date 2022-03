Castillo: anule indulto a Fujimori Quien quiere liberarlo integró la última plancha presidencial de Cambio 90 Isaac Bigio

martes, 22 de marzo de 2022, 08:52 h (CET) Este 5 de abril se cumple el 30 aniversario desde que en el Perú se dio la última vez en la cual los militares tomaron los poderes judicial y legislativo. El autor de tal violación a la constitución y la democracia, Alberto Fujimori, pretende celebrar esa fecha gozando de plenas libertades (e incluso pudiendo escaparse al exterior).



El hombre que decidió convalidar el indulto ha sido Augusto Ferrero Costa. Él, como Presidente del Tribunal Constitucional (TC), tuvo el voto dirimente en el empate entre 3 magistrados a favor de liberarlo y 3 de mantenerlo preso. Como veremos, él no es un indepedniente. Ferrero hizo carrera con la dictadura de Fujimori, fue el último candidato a la Vicepresidencia que tuvo "Cambio 90" y llegó al TC en 2018 gracias a entrevistarse previamente con Keiko Fujimori y lograr el respaldo de su bancada, la cual entonces tenía a 73 de los 130 congresistas.

Cambio 90

El partido que había llevado al poder en 1990 a Fujimori y que sería su puntal en el autogolpe de 1992, fue "Cambio 90". Este participó en 5 elecciones generales, ganando las 3 primeras (1990, 1995 y 2000), y perdiendo fuerte en las 2 siguientes (2006 y 2011) en las cuales fue en coalición con otras fuerzas ultraderechistas.

En el 2011 "Cambio 90" participó en la Alianza Solidaridad Nacional junto al partido que entonces llevaba tal nombre (y que ahora Rafael López Aliaga le ha rebautizado como "Renovación Popular") y a otros partidos (incluyendo el fujimorista "Siempre Unidos" que en ese tiempo quiso postular a la alcaldía de Lima a Alex Kouri). Sus candidatos fueron: para la Presidencia el exalcalde capitalino Luis Castañeda Lossio, para su primera vicepresidencia el actual Presidente del TC Augusto Ferrero y para la segunda vicepresidencia Carmen Rosa Núñez, cónyuge de César Acuña, actual jefe de Alianza Para el Progreso, con quien cofundó la Universidad privada César Vallejo y padre de Richard Acuña.

Castañeda luego sería procesado y sentenciado a 24 meses de prisión preventiva por corrupción cuando fue burgomaestre de Lima, mientras que Kouri estuvo preso en 2016-21 debido sus negociados cuando fue alcalde y Gobernador regional del Callao. Núñez tiene 2 denuncias por haber organizado la invasión de terrenos en Trujillo y Puerto Morín, mientras que su esposo tiene varias investigaciones por lavados de activos.

Tras la muerte de Castañeda, la principal figura viva que queda de esa alianza entre el actual partido de López Aliaga y Cambio 90, fue su candidato a la vicepresidencia, Augusto Ferrero. Como se puede ver, él se ha acompañado siempre de figuras de extrema derecha y vinculadas a graves casos de corrupción.

Dime con quien andas

Además, Ferrero es un puente entre varios congresistas golpistas. Patricia Juárez, quien fue candidata a la Vicepresidencia en la plancha de Keiko Fujimori en 2021 y preside la comisión constitucional del Congreso, fue teniente alcaldesa de Castañeda. Patricia Chirinos, la congresista que presentó la primera moción de vacancia presidencial contra Castillo, fue la dama más prominente de Chimpún Callao, el partido gestado por Kouri y Vladimiro Montesinos. Este ha gobernado 22 años al mayor puerto del Perú y es el único partido en el país donde todos sus 3 exalcaldes han estado están en la cárcel debido a negociados. Quien ahora presenta la segunda moción de vacancia es el jefe de la bancada de lo que antes fue SN, la sigla con la que Ferrero intentó la Vicepresidencia del Perú.

En el golpe de hace 30 abriles, Fujimori escogió jueces adictos, a los que protegió e impulsó. Ferrero fue un hombre de leyes que se benefició del fujimorismo. A 3 años del autogolpe de 1992, él fue nombrado embajador especial para visitar a varios países, exponiendo la posición peruana en el conflicto del Ecuador donde se cedieron territorios. Ni a él ni a Fujimori se le acusa de "traición a la patria", aunque a Castillo le quieren vacar por unas declaraciones que hizo sobre el mar a Bolivia, donde nunca propuso entregar cualquier parte del país. En 1996 él fue nombrado por la dictadura fujimorista para integrar la Comisión Especial en el Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Civil.

Luego, durante el derechista segundo gobierno de Alan García, él fue su embajador de Italia, además de haber representado al Perú en varios organismos internacionales. Ferrero siempre ha estado asociado a políticos corruptos y vinculados a graves violaciones a los derechos humanos.

Indulto no procede

A 7 semanas de haber debutado en la Presidencia del TC, Ferrero hizo una maniobra para incluir de la noche a la mañana un pedido para un hábeas corpus a Fujimori. Según H13, el desconocido abogado que había presentado ello no participó y ya se había olvidado de su anterior demanda (pues ahora se reclama castillista). La mitad fujimorista del TC quisieron aprovecharse de que Marianella Ledesma había dejado recientemente de tener el voto dirimente para sacar inconstitucionalmente una sentencia para que Fujimori sea liberado (posiblemente el lunes 21).

