Los expertos en I+D+I de 180 The Concept desvelan cómo evitar las quemaduras del viento Comunicae

lunes, 21 de marzo de 2022, 14:19 h (CET) ¿Puede quemar la piel el viento? Los expertos en I+D+I de 180 The Concept desvelan las devastadoras consecuencias de no protegerse y ofrecen la solución Se conocen perfectamente los daños del frío o las quemaduras solares en la piel, sin embargo, no se es igual de consciente de la importancia que también tiene protegerse del viento. ¿Por qué? “El viento acompañado de baja humedad en el aire al impactar contra la piel elimina los aceites naturales de esta, provocando irritación y grietas en la dermis dejándola vulnerable” explica Gema Cabañero, directora de I+D+I del método de nutricosmética avanzada de 180 the concept.

Quemaduras: causas y consecuencias

“Las quemaduras por el viento, aunque son distintas, tienen varias similitudes con las solares. Estas son, por ejemplo, color rojizo a causa de la irritación y ardor, debido a la extrema sequedad de la piel” apunta Gema Cabañero. “Las similitudes de ambas quemaduras van más allá de su apariencia y es que, las quemaduras del viento también se ven acentuadas por la acción de los rayos UVA. Al quedar la epidermis desprotegida y alterarse la barrera hidrolipídica, los rayos inciden en la dermis dañándonos todavía más” declara la experta.

Como consecuencia, la piel se mostrará más débil:

Piel irritada y con color rojizo.

Descamaciones y tejido agrietado, incluso puede sangrar.

Aparición de hongos en las zonas de pliegues como en el caso de los pliegues entre los dedos.

Labios agrietados.

Aparición de manchas y envejecimiento prematuro de la piel. ¿Cómo remediarlo?

Existen tips que, además de evitar algunas de las consecuencias de las quemaduras por el aire, deben estar presentes en una rutina de belleza para que la piel esté en buen estado. “Es conveniente que siempre, sea un día ventoso o no, aplicar crema hidratante que contenga protección solar. No hay que olvidar tampoco echar bálsamo en los labios y si, ya está muy dañada la zona, se puede optar por el aloe vera” recomienda Cabañero.

Sin embargo, existen pieles más sensibles en las que la protección exterior no es suficiente. “La piel tiene memoria y cuando lleva sufriendo años las consecuencias del viento y ha estado desprotegida, su apariencia se deteriora visiblemente mostrando signos de edad prematuros como la piel áspera o las líneas de expresión más profundas”.

Plan Antioxidante de 180 the concept

Al dañar y mermar la salud de la barrera de la piel, la principal solución es aportarle activos ricos en antioxidantes, ¿por qué? Porque ayudan a proteger las células de los daños de los radicales libres y evitan los efectos adversos que pueden causarnos agentes tóxicos.

El Plan Antioxidante de la firma de nutricosmética avanzada 180 The Concept son unas cápsulas que se toman de uno a tres meses y trabaja como escudo para prevenir y paliar el envejecimiento por oxidación causado por los radicales libres. Los expertos en nutricosmética de 180 the concept han obtenido una fórmula superior a través de la combinación de principios activos e ingredientes antioxidantes como el Ácido Alfa Lipoico, que ayuda a retrasar el foto-envejecimiento, Pureway® que favorece a la síntesis de colágeno, además de la Vitamina E y la Niacina, colaboradores en la regeneración del ADN.

Entre sus principales resultados se logra un tono uniforme con reducción de las manchas, una mayor elasticidad y firmeza a la vez que una piel más resistente con mejores niveles de hidratación.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.