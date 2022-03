¿Cómo rejuvenecer los óvulos de mujeres de edad avanzada? Comunicae

lunes, 21 de marzo de 2022, 13:35 h (CET) El equipo del doctor Tesarik ha desarrollado tratamientos de rejuvenecimiento basados en la utilización de la hormona del crecientito durante la estimulación ovárica y en el uso personalizado de diferentes tipos de antioxidantes El rejuvenecimiento de los óvulos de mujeres de edad avanzada es uno de los grandes desafíos de la reproducción asistida ya que cada vez son más las mujeres que quieren ser madres superados los cuarenta años. Actualmente hay técnicas para mejorar la calidad de los óvulos pero su eficacia es más relevante en mujeres que todavía no han llegado a los cuarenta.

Un trabajo reciente, en el que se ha utilizado la transferencia de cromosomas (huso meiótico) en un modelo animal (ratón), sugiere una solución. Así, la fecundación in vitro de los óvulos reconstruidos por la transferencia del huso meiótico, desde los óvulos envejecidos hacía los óvulos jóvenes, aumentó significativamente el número de embriones de buena calidad. Según sus autores, la transferencia del huso meiótico desde los óvulos envejecidos hacía los óvulos de donantes jóvenes previamente enucleados podría mejorar el éxito de reproducción asistida en mujeres de una edad avanzada.

Esta técnica fue desarrollada por el doctor Jan Tesarik, director de la clínica MARGen de Granada, en los años noventa y se aplicó con éxito en un reducido número de mujeres, que fueron madres de niños completamente sanos. El problema es que, actualmente, la transferencia de cromosomas no está permitida en muchos países, entre ellos España. “El trabajo recién publicado confirma la eficacia de la técnica -señala Tesarik- y el siguiente paso debe ser su validación en humanos mediante un estudio ad hoc”.

Respiración celular

Se sabe que los problemas cromosómicos de los óvulos de mujeres de edad avanzada están causados por anomalías de la respiración celular, relacionadas con una mala función de las mitocondrias, los orgánulos localizados en el citoplasma de los óvulos. “Si se enriquecen los óvulos envejecidos con el citoplasma de óvulos jóvenes se puede resolver el problema”, señala el doctor Jan Tesarik.

Hormona del crecimiento

Más allá de este tipo de micromanipulación celular, en España existen actualmente métodos para mejorar la función de las mitocondrias de los óvulos envejecidos y, así, mejorar su capacidad reproductiva.

En 2005, el equipo dirigido por el doctor Jan Tesarik publicó el primer estudio controlado y aleatorio sobre la eficacia de la utilización de la hormona del crecientito durante la estimulación ovárica, confirmada recientemente en una serie de artículos publicados bajo la dirección de doctor Tesarik, en la revista Frontiers in Endocrinology. Asimismo, el equipo de Tesarik ha confirmado también la eficacia de otros tratamientos basados en el uso personalizado de diferentes tipos de antioxidantes.

Según los directores de la clínica MARGen, el doctor Jan Tesarik y la doctora Raquel Mendoza Tesarik, “la transferencia de los cromosomas (huso meiótico) desde los óvulos de las pacientes a los óvulos de donantes jóvenes, representaría un gran paso adelante. A la espera de que las autoridades autoricen el uso de esta técnica, hemos desarrollado varios tratamientos que permiten rejuvenecer los óvulos de mujeres de edades avanzadas y conseguir que sean madres con un porcentaje de éxito cada día mayor”.

