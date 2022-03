Homonimia y polisemia de Odesa y Odessa Por irónica coincidencia, un bastión clave para Ucrania y una red para proteger a Nazis coinciden en nombre Luis Agüero Wagner

@Dreyfusard

lunes, 21 de marzo de 2022, 09:25 h (CET) El puerto ucraniano de Odesa, hoy objetivo militar clave de las fuerzas rusas, debe su nombre a la antigua ciudad griega de Odessos, que supuso la corte de Catalina II de Rusia se había situado en el mismo sitio. Aunque Odesa se encuentra cercana a las antiguas ciudades griegas de Tyras y Olbia, la antigua ciudad griega a la que debe su nombre se encontraba en territorio hoy búlgaro cercano a Varna.

Por ironías del destino, es homonima a la célebre organizacion nazi a la que Forsyth dio fama mundial, la famosa organizacion abocada a proteger antiguos nazis. Una figura clave de la red Odesa fue Martin Borman, cuyo cadáver exhumado en Alemania en 1972, mostraba en su cráneo restos de la inconfundible tierra roja paraguaya, según consigna un informe alemán de 1988.

Sudamérica fue también el destino de Joseph Mengele, Adolf Eichman, Roschman, Barbie, solo por citar los nombres más conocidos. Algunos como Otto Skorzeny, también recibieron ayuda desde la región aunque residiendo en España, según consta en documentos.

Valga lo expuesto para discernir que el puerto ucraniano y la red nazi, son homonimos homófonos y casi palabras homógrafas, ya que si no fuera por la inserción de las SS en Odessa coincidiría no solo en pronunciación, también en escritura. Podemos sumar a la controversia que el nombre griego de la ciudad, Odessus, incluye el uso de las SS.

Queda por discutir, considerando la actual operación militar para desnazificar Ucrania, si Odesa y Odessa son palabras polisémicas además de homónimas, ya que las homónimas tienen un origen etimológico distinto y las polisémicas tienen la misma raíz y no hay seguridad al respecto.

