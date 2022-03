Cómo elegir un agente digitalizador para adherirse al Programa Kit Digital Este programa es una gran oportunidad para adquirir herramientas digitales que son vitales para que los negocios sobrevivan en el mundo actual Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 18 de marzo de 2022, 09:48 h (CET) El Programa Kit Digital es una iniciativa del Gobierno español para apoyar a las empresas pequeñas, microempresas y autónomos, en su camino hacia la digitalización. Se trata de una subvención que permite financiar los proyectos de digitalización, para lo cual deben elegir una empresa proveedora de esos servicios, para que sea su agente digitalizador.

Un agente digitalizador es una empresa que provee servicios tales como: diseño de página web, posicionamiento SEO, gestión de redes sociales, creación de e-commerce, etc., y que ha sido aprobada por el programa para participar en el mismo.

Características de un agente digitalizador

Un agente digitalizador en Valencia y también a nivel nacional, es una empresa que ha cumplido con los requisitos del Programa Kit Digital y está incluida en el catálogo de agentes. Para ser un agente digitalizador, la empresa debe tener experiencia suficiente en la prestación de servicios de soluciones digitales a empresas pequeñas y autónomos, tener la capacidad para brindar asesoría y orientación en esas materias.

Además, el programa les pide una facturación mínima durante los 2 años previos a la solicitud. Este importe puede variar de acuerdo con algunos factores, pero el requisito general es 100 mil euros. Las empresas deben estar al día con los compromisos tributarios para poder convertirse en agente digitalizador, no estar en consideración de crisis según lo dispuesto por la UE y acreditar domicilio fiscal dentro de la UE.

¿Qué es el Programa Kit Digital?

El Programa Kit Digital es la respuesta del Gobierno de España al hecho de que muchas empresas pequeñas y autónomos están fuera del sistema digital y tienen dificultades para acceder a esas herramientas.

Una de las dificultades que afrontan estas empresas es el coste de dicha digitalización. Los autónomos, las empresas pequeñas y las microempresas suelen tener facturaciones bajas y, muchas veces, no pueden costear los gastos de un proceso como este. El Programa Kit Digital soluciona esto con la subvención de dichos costes.

La otra dificultad es el desconocimiento del tema, muchos microempresarios o personas en situación de autoempleo no tienen hábitos digitales, no usan internet o lo usan muy poco, y les cuesta abordar estos temas.

El programa inicia con una evaluación de la empresa y la determinación de las soluciones que aplican para cada caso. Además, al ejecutarse el programa por medio de una empresa con experiencia en estos servicios, se garantiza que se va a contar con asesoría. El programa Kit Digital está financiado por la UE y está enmarcado dentro de la Agenda España Digital 2025. Pretende ayudar a un millón de empresas españolas.

Tandem Marketing Digital como agente digitalizador

Si ya fue aprobada tu subvención, lo siguiente es elegir el agente digitalizador que se va a encargar del proyecto de tu empresa, es decir, la agencia que va a proveer los servicios que haya recomendado el programa. El agente digitalizador es de libre elección por parte de la empresa beneficiaria, siempre que esté en el catálogo de agentes.

Al respecto, cabe destacar que la agencia Tandem Marketing Digital fue aprobada como agente digitalizador del programa y ofrece muchas ventajas para ser elegida por las empresas.

A continuación resumimos algunas de dichas ventajas:

Tandem Marketing Digital presta un servicio personalizado , adaptado al tipo de empresa, a sus necesidades y requerimientos. Para esto, los expertos de la agencia usan toda su experiencia para identificar debilidades y fortalezas, y crear la solución adecuada según el caso.

, adaptado al tipo de empresa, a sus necesidades y requerimientos. Para esto, los expertos de la agencia usan toda su experiencia para identificar debilidades y fortalezas, y crear la solución adecuada según el caso. El catálogo de servicios de Tandem Marketing Digital es muy amplio , pueden desarrollar desde una página web muy sencilla, que sirva para tener una imagen corporativa, hasta un e-commerce con un complejo catálogo. También pueden acometer proyectos de posicionamiento SEO, de publicidad en internet, gestión de redes sociales y mucho más.

, pueden desarrollar desde una página web muy sencilla, que sirva para tener una imagen corporativa, hasta un e-commerce con un complejo catálogo. También pueden acometer proyectos de posicionamiento SEO, de publicidad en internet, gestión de redes sociales y mucho más. La experiencia de esta agencia de marketing digital se remonta al año 2010, por lo que en todo este tiempo son muchos los proyectos llevados a cabo, es por eso que Tandem Marketing Digital tiene la capacidad técnica, creativa y empresarial para hacer madurar digitalmente a sus clientes.

Pasos para entrar al Programa Kit Digital

Para disfrutar de los beneficios del Programa Kit Digital es necesario seguir los siguientes pasos:

Registrarse en la página de Acelera Pyme . Este proceso es muy sencillo y se realiza con un correo electrónico y los datos del beneficiario.

. Este proceso es muy sencillo y se realiza con un correo electrónico y los datos del beneficiario. Realiza el test diagnóstico. Por medio de este test, el programa determina cuáles son los servicios que requiere la empresa beneficiaria.

El programa va a sugerir una o varias soluciones digitales para financiarlas. La empresa puede escoger entre ellas, las que quiera disfrutar.

Solicita el bono digital, con él vas a pagar los servicios que contrates del Agente Digitalizador , es decir, la empresa no recibe directamente los fondos, sino que recibe un bono digital con el que puede realizar los pagos y es el agente digitalizador quien recibe el dinero.

, es decir, la empresa no recibe directamente los fondos, sino que recibe un bono digital con el que puede realizar los pagos y es el agente digitalizador quien recibe el dinero. Busca el catálogo de agentes y elige el que desees. La agencia Tandem Marketing Digital ha sido aprobada como agente y, por lo tanto, está dentro del catálogo.

¿Qué ofrece Tandem Marketing Digital como agente digitalizador?

Si eliges la agencia Tandem Marketing Digital, puedes contratar algunos de los planes que pone a disposición de sus clientes, que son los siguientes:

Sitio web . Se trata de la creación de una página web, con el servicio por un año, incluyendo dominio y hosting, proyecto de SEO básico y un diseño autogestionable.

. Se trata de la creación de una página web, con el servicio por un año, incluyendo dominio y hosting, proyecto de SEO básico y un diseño autogestionable. E-commerce . Un e-commerce es una tienda online que requiere la creación de un catálogo, carrito de compras, proceso de venta, pago y seguridad. En Tandem realizan una página responsive, es decir, adaptada a cualquier dispositivo, e incluyen el posicionamiento básico.

. Un e-commerce es una tienda online que requiere la creación de un catálogo, carrito de compras, proceso de venta, pago y seguridad. En Tandem realizan una página responsive, es decir, adaptada a cualquier dispositivo, e incluyen el posicionamiento básico. Social Media. Las redes sociales están en auge y tener presencia en ellas es estratégico para los negocios. Un proyecto de Social Media incluye la gestión de las redes sociales, monitorización, optimización y muchos otros servicios.

El Programa Kit Digital es una gran oportunidad para adquirir herramientas digitales que son vitales para que los negocios sobrevivan en el mundo actual. Es importante aprovechar esta iniciativa para crecer y madurar en el ámbito virtual. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo elegir un agente digitalizador para adherirse al Programa Kit Digital Este programa es una gran oportunidad para adquirir herramientas digitales que son vitales para que los negocios sobrevivan en el mundo actual La web de Leatherman, el espacio exclusivo para personalizar una multiherramienta El Comité de Emergencia recoge los testimonios de las personas desplazadas de Ucrania que están atendiendo 5 claves para jugar en la primera división de los agentes inmobiliarios Los pedidos de comida a domicilio se han disparado en San Valentín