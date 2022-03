Alfio Bardolla reúne en un evento a los formadores más prestigiosos de educación financiera Comunicae

miércoles, 16 de marzo de 2022, 13:08 h (CET) 3 días de formación en los cuales se trabajará en los motivos reales que llevaron a la situación económica personal actual e identificar metas y acciones que se pueden poner en práctica para vivir la vida que siempre se ha soñado En los últimos meses y especialmente a raíz de la pandemia, los españoles han multiplicado su interés por la educación financiera. De hecho, según datos de Alfio Bardolla Training Group (www.alfiobardolla.es) academia internacional de educación financiera, el 68% de los adultos han recurrido a algún tipo de formación para mejorar sus finanzas personales en los últimos 12 meses.

El alto coste de la vida, la subida de precios provocada por un IPC disparado hace que muchos se planteen qué se puede hacer para mejorar las finanzas cuando el trabajo mantiene el sueldo en el mejor de los casos.

En este contexto el experto en educación financiera, Alfio Bardolla, presenta el evento Wake up Call. Un evento de tres días de duración que comienza el 1 de abril y finaliza el 3 y donde reunirá a los formadores más prestigiosos especializados en educación financiera.

Después del gran éxito del último evento realizado el pasado mes de Septiembre donde reunió a más de 5.000 asistentes en 22 países diferentes, Bardolla laza el primer Wake Up Call de este año.

Organizado por la academia Alfio Bardolla Training Group, la 19 edición de Wake up Call permitirá a los asistentes participar a través de la modalidad online para aprender cómo lograr la libertad financiera, mejorar las finanzas personales y cómo poder invertir para lograr nuevas fuentes de ingresos.

El evento Wake up Call de abril tendrá 3 pilares principales: el primero hablará sobre la psicología del dinero. Este módulo ayudará a los asistentes a hacer un balance y análisis de su situación actual; su punto de partida para alcanzar el destino.

La segunda fase del evento tratará sobre nuevas técnicas de inversión, empezando con cómo invertir en inmuebles donde los expertos explicarán las reglas y consejos para acceder a inversiones inmobiliarias rentables (subastas inmobiliarias, transferencia de compromisos y otros métodos de acceso a inmuebles rentables).

Una visión que mostrará como el mundo del trading ha cambiado y las nuevas técnicas que permiten generar entradas adicionales en los mercados de materias primas, Opciones, Crypto y Forex. Otro tema a tratar es Internet Business donde podrás aprender sobre las diferentes técnicas actuales para apoyarse en Internet y la digitalización para automatizar la empresa.

Ponentes

Alfio Bardolla Training Group reunirá a los principales fonadores de educación financiera en Europa. Cada uno experto en una especialización determinante para mejorar las finanzas personales.

Robert Allen, padre de la educación personal, entrenador en libertad financiera y uno de los asesores de inversión inmobiliaria más influyentes de todos los tiempos.

Robert Kiyosaki, orador motivacional, empresario y escritor de libros sobre crecimiento personal, incluyendo "Padre Rico Padre Pobre".

Giacomo Bruno, el primer editor en traer libros electrónicos a Italia en 2002, autor de 27 bestsellers sobre crecimiento personal.

MJ DeMarco, autor del libro bestseller la via rápida del millonario traducido en 25 idiomas. Un emprendedor que empezó de cero, construyó un patrimonio millonario gracias a la creación y venta de empresas.

Alfio Bardolla, fundador de la primera Academia Internacional de educación financiera presente en varios países europeos. Cuenta con más de 20 años como experto Coach financiero y emprendedor.

Una vez más el Wake Up Call será un evento de importancia internacional, un intenso curso de tres días de duración capaz de explicar concretamente cuáles son las técnicas para construir la Libertad Financiera construidos sobre cuatro activos: Trading, Real Estate, Internet y Business.

Las inscripciones y reservas para el Wake Up Call están abiertas en (https://www.alfiobardolla.es/wakeup/)

