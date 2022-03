Nace la 1ª plataforma para que las mujeres puedan encontrar los mejores profesionales de la salud femenina

La expectativa de vida de la mujer ha aumentado por arriba de los 70 años en el siglo XXI. Y también su estilo de vida cambió. Ahora las mujeres son más activas intelectual, física y sexualmente. Pero siguen siendo las responsables del cuidado del hogar. Con mayor libertad sexual, siguen actuando como si el placer masculino fuera el más importante. Momento Magnolia tiene el propósito de ayudar a las mujeres a mejorar su autocuidado, con buena información, sin tabúes y, con apoyo de especialistas Ellas salen a trabajar pero siguen siendo las responsables del cuidado de la familia y del hogar. Y sufren de nuevas enfermedades. El estrés, la ansiedad y la depresión.

Son más libres sexualmente. Pero desconocen su cuerpo y su sexualidad. Tienen una mayor libertad sexual, pero siguen actuando como si el placer masculino fuera el más importante.

Ahora las mujeres quieren sentirse bien, fuertes y sanas, después de un embarazo. Pero en la maternidad, todo el foco está en el cuidado del hijo y no sobra tiempo ni fuerza para cuidarse de uno mismo, en su recuperación.

Ellas piensan diferente. Y se preocupan más por la prevención de enfermedades. Se produce un cambio de mentalidad.

Se preocupan en hacer ejercicio físico, alimentarse bien, en definitiva, en mejorar sus hábitos de cuidado de su salud.

Ellas tienen más consciencia de la necesidad de cuidarse, pero infelizmente la gran mayoría aún deja de lado el cuidado de su salud porque prioriza otros aspectos de su vida (casa, marido, hijos, trabajo). Y solo se dan cuenta de ello cuando tienen un problema de salud, muchas veces generado por falta de información y prevención.

Solo en España hay unas 15 millones de mujeres en edad adulta

Según este artículo, 6 de cada 10 mujeres en España sufren trastorno de suelo pélvico y desconocen que pueden tratarlo. Haciendo un cálculo simple, se está hablando de 9 millones de mujeres. Solo en España. Solo con trastornos de suelo pélvico.

Y cuando las mujeres toman la decisión de buscar un buen especialista que les ayuden no saben donde ir. Y ahí empieza el problema. Hacen búsquedas por internet y está lleno de información y es difícil seleccionar a un buen profesional. Si su problema es demasiado específico, su entorno (amigos y familiares) no pueden o no saben recomendar a nadie.

Por redes sociales encuentran a muchos profesionales que parecen geniales, pero no se sienten capacitadas para saber si de verdad son buenos o solo es marketing.

Momento Magnolia surge con la intención de convertirse en la 1ª plataforma enfocada en la salud de la mujer. Nace como consecuencia de la necesidad de la Mujer en encontrar a alguien que le ayude.

Se trata de una plataforma pensada para mujeres en todas sus etapas.

De la adolescencia a la madurez

Un lugar donde las mujeres pueden encontrar los mejores especialistas en salud femenina. Cada una de las profesionales que se encuentren en Momento Magnolia disponen de titulación reglada y años de experiencia demostrada en su área de especialización. Seleccionadas a conciencia y avaladas por mujeres reales.

Aquí se pueden conocer las especialistas que ya están colaborando con Momento Magnolia.

Momento Magnolia está preparando su lanzamiento oficial y para ello invita a todas las mujeres a su gran Inauguración Virtual.

Están de Inauguración y han preparado el Primer EventoVirtual para la Mujer llamado, “Semana de la Mujer”.

Se trata de un Evento Virtual Gratuito que empieza el 4 de abril.

Son entrevistas y talleres grabados, donde los asistentes podrán disfrutar, sin prisa, durante 2 semanas, desde la comodidad de sus casas.

Es un evento diferente de los demás, ya que no se venderán entradas Premium ni se presionarán a los asistentes de que consuman horas de vídeo en un mismo día.

"El propósito es que las mujeres tomen su tiempo y disfruten del acto de cuidarse. Por este motivo se ha decidido no obligar ni forzar a a las asistentes a a consumir las entrevistas como si el mundo se fuera acabar mañana. Momento Magnolia es pro de un consumo de contenidos responsable, sin estrés y que de verdad las mujeres aprendan y se motiven a priorizarse más" Heloisa Dargélio (CEO de Momento Magnolia).

El evento está dividido en 5 etapas:

ETAPA 1: Adolescencia, identidad, autoestima y salud

ETAPA 2: Cambios hormonales, sexualidad, ciclicidad

ETAPA 3: Embarazo

ETAPA 4: Post-Parto y la salud femenina con hijos

ETAPA 5: Mujeres después de 40. Sexualidad, menopausia y mindfulness

Sea cual sea la etapa en la que se encuentre una mujer, ahora mismo, Momento Magnolia quiere poder ayudar ofreciendo información verídica y sin tabúes de la mano de las mejores especialistas.

Para conseguir una entrada gratuita al Evento Virtual, se debe registrar en el siguiente enlace: https://momentomagnolia.com/encuentro-virtual/

