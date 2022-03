World Vision amplía su respuesta cuando el número de refugiados ucranianos alcanza los tres millones La ONG pretende llegar a 200.000 personas en Rumanía, 50.000 en Ucrania y 20.000 en Moldavia. También está apoyando a muchos de los refugiados estimados que han huido a Georgia Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 16 de marzo de 2022, 12:07 h (CET) La organización de ayuda internacional World Vision está aumentando rápidamente su respuesta a la crisis de refugiados en Ucrania, ya que el número de refugiados ha alcanzado los 3 millones en tan sólo 20 días de conflicto. Esta cifra supera con creces las previsiones iniciales de Naciones Unidas que preveían 4 millones de refugiados para el mes de julio y no incluye a los ucranianos desplazados internamente, ni a las personas que buscan refugio en ciudades y pueblos de la propia Ucrania. La ONU sitúa esa cifra en torno a los 770.000.

A medida que el número de personas que necesitan ayuda se dispara, World Vision está aumentando su respuesta en tres países: Rumanía, Ucrania y Moldavia. La ONG está respondiendo a la crisis de los refugiados en los pasos fronterizos y cerca de ellos, con agua, alimentos y kits de higiene, áreas de juego para niños, así como calentadores para las estaciones de descanso de madres e hijos.





También está asistiendo a personas desplazadas dentro de Ucrania por la intensificación de los combates, realizando esta semana su segundo envío de alimentos y suministros esenciales a un hospital municipal en Novoselytsia (Ucrania), justo al otro lado de la frontera rumana.

Entre los bienes suministrados se encuentran pañales, mantas, colchones, sábanas, toallas, detergentes, artículos de limpieza, alimentos enlatados, arroz, harina, cereales, zumos y aceite, entre otros muchos.

Mihaela Nabâr, directora nacional de World Vision Rumanía, explica que muchas personas que huían del conflicto en Ucrania habían acudido a los hospitales en busca de refugios seguros, lo que ha aumentado la presión sobre un sistema sanitario ya estresado. "Los suministros hospitalarios ya eran peligrosamente escasos, y con el aumento de los combates, que han creado graves problemas logísticos en Ucrania, los hospitales están luchando realmente por mantenerse. Y nos tememos que esto sólo va a empeorar".

Según las estimaciones actuales, la ONG pretende llegar a 200.000 personas en Rumanía, 50.000 en Ucrania y 20.000 en Moldavia. También está apoyando a muchos de los 4.500 refugiados estimados que han huido a Georgia.

La directora mundial de Operaciones Humanitarias de World Vision, Isabel Gomes, declara que la organización está haciendo frente a una crisis humanitaria masiva y se lamenta por la rapidez con que se ha deteriorado la situación. "Lo que era un flujo de refugiados fuera de Ucrania se ha convertido en un éxodo", afirma Gomes. "Las situaciones que estamos presenciando en los países vecinos son muy duras, pero también estamos escuchando historias terribles de desesperación y privación dentro de Ucrania, de personas sin medios de subsistencia, que tienen hambre, que no encuentran un refugio seguro”. "Es imperativo que, además de apoyar a los millones de personas que han huido de Ucrania, lleguemos también a las muchas decenas de miles de personas afectadas dentro del país".

Con presencia en Rumanía desde hace más de tres décadas, el equipo de World Vision dirigido localmente pudo responder a la crisis de Ucrania inmediatamente, en cuanto comenzó el conflicto. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas World Vision amplía su respuesta cuando el número de refugiados ucranianos alcanza los tres millones La ONG pretende llegar a 200.000 personas en Rumanía, 50.000 en Ucrania y 20.000 en Moldavia. También está apoyando a muchos de los refugiados estimados que han huido a Georgia 200 familias que permanecían aisladas en Luhansk reciben ayuda humanitaria de Aldeas Infantiles SOS Para la organización es fundamental poner el foco en los 98.000 niños y niñas tutelados por el Estado ucraniano que viven en instituciones residenciales ​Colombia El uribismo que ha dominado a la Colombia del siglo XXI no va bien en las encuestas, aunque a Petro le convendría disputar el balotaje con alguien de la derecha dura Maltratados los gitanos refugiados que huyen de Ucrania Al llegar a las fronteras de los estados vecinos se han encontrado con una discriminación “brutal” Unos 2,5 millones de personas han salido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa La cifra de desplazados internos ronda ya los dos millones, según ACNUR