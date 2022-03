Limpieza y desinfección eco sostenible con Proecoway Emprendedores de Hoy

martes, 15 de marzo de 2022, 18:18 h (CET)

Una de las mayores preocupaciones de muchos negocios de servicio como hoteles, restaurantes, centros recreacionales, etc., sobre todo en época de pandemia, es mantener todos sus espacios limpios. No obstante, los productos químicos son muy caros y las superfícies a limpiar muy grandes, lo que supone un trabajo y un gasto económico muy elevado.

A raíz de ello, la empresa Proecoway ha desarrollado su producto Enozo Proecoway, el cual posee una nueva tecnología eco sostenible, perfecta para una total desinfección y limpieza profesional. Además, este producto representará un gran ahorro para todos aquellos emprendedores que muestran interés en mantener sus instalaciones limpias.

Productos eco sostenibles Uno de los grandes problemas que causan los miles de productos químicos que existen para la limpieza, es la contaminación ambiental. Un estudio realizado por la Universidad de Colorado demostró que los productos de limpieza clásicos tienen un impacto negativo en la calidad del aire que respiramos. Por ello, Proecoway, una empresa con experiencia comercial dedicada a desarrollar soluciones innovadoras, ecológicas y rentables a través de tecnologías eco sostenibles, ha desarrollado Enozo Proecoway.

Se trata de un producto de limpieza que funciona a partir de la acción desinfectante de ozono acuoso, lo cual permite higienizar espacios eliminando virus, hongos y hasta el 99.9 % de las bacterias más perjudiciales para la salud, en solo 30 segundos. Esta opción es mucho más amigable con el medio, debido a que tecnología desarrollada en Enozo ha permitido replicar el ozono natural usando solo agua del grifo y una placa de diamante sólida para limpiar y desinfectar de manera rápida, fácil y segura cualquier superficie. De esta manera se minimiza la contaminación por productos químicos en vertederos, acuíferos y ríos, mejora la calidad del aire que se respira y no se generan desperdicios de envases de plástico y empaques de cartón.

Una opción más rentable para emprendedores y empresarios Mantener una buena limpieza puede representar un gasto de unos miles de euros, para empresarios hoteleros, restaurantes, centro comerciales o cualquier tipo de emprendedores.

Sin embargo, actualmente con la tecnología disruptiva eco sostenible de Enozo Proecoway, únicamente es necesario contar con un producto para realizar la limpieza de todas las instalaciones de una empresa o pequeño negocio. Por lo tanto, se produce un gran ahorro en la compra de distintos productos químicos, se reduce el desperdicio de agua y se genera mayor eficiencia en el proceso de limpieza. Además, el uso del Enozo en lugares de trabajo minimiza el riesgo de exposición para todo el personal, los clientes y las instalaciones, a la vez que protege la calidad del aire interior.

Con Enozo Proecowoy es posible tener una limpieza profesional, ahorrar dinero y ayudar al medioambiente.



