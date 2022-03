¿Cuáles son los beneficios de las pantallas interactivas para salas de formación?, por Panel Interactivo Emprendedores de Hoy

Para modernizar los procesos de aprendizaje, una herramienta tecnológica muy usada en las salas de formación hoy en día es la pantalla interactiva.

Actualmente, la enseñanza requiere dispositivos para tener una mayor interacción con los alumnos y los empleados de las compañías y hacer que ellos sean más productivos para el futuro.

Panel Interactivo es una empresa española que comercializa monitores interactivos táctiles que tienen como fin hacer que el estudio en colegios, universidades, academias y en salas de reuniones empresariales, se adquiera de manera más dinámica y completa. Las pantallas táctiles son soluciones avanzadas que ofrece la compañía Panel Interactivo, que se convierten en un verdadero respaldo pedagógico.

¿Por qué son importantes los dispositivos interactivos para el aprendizaje? Tanto en las organizaciones como en los establecimientos educativos, los monitores táctiles son de gran utilidad, y en pleno siglo XXI no se puede pensar que una aula de clase o una sala de reuniones no disponga de estas pantallas. Ahora los alumnos están más atentos y más concentrados en las clases y en las empresas, las videoconferencias y los cursos virtuales llegan con mayor facilidad y prontitud a todos los empleados.

Si los estudiantes de hoy encuentran muy práctico el aprendizaje a través de un monitor interactivo, ni qué decir de los docentes, que han implementado en sus clases este dispositivo que les permite trabajar mejor y tener una mayor cercanía con los alumnos. En España, más del 70 % de los profesores consideran que las pantallas interactivas digitales son totalmente necesarias para el desarrollo académico desde la etapa preescolar hasta la fase de educación superior.

Panel Interactivo y sus marcas más populares Optoma, SMART Board, Promethean y NewLine son algunas de las marcas de pantallas interactivas más reconocidas de la comercializadora española. Por ejemplo, Optoma una de las marcas más reconocidas en el sector de la educación tiene dos gamas de pantallas, la serie 3 y la serie 5 que van desde las 65″ hasta las 86″ en 4K UHD. La serie 3 está más enfocada al sector de la educación, mientras que la serie 5 está más enfocada al sector B2B o empresa. La pantalla NewLine puede ir entre las 65 y 98 pulgadas, tiene también resolución 4K UHD y un diseño elegante.

Los displays de Promethean, por su parte, cuentan con sus series nickel y Titanium, también muy enfocadas al sector de educación. A su vez, la marca SMART Board tiene hasta 20 puntos táctiles de escritura o de borrado sincrónicos y una computación integrada iQ de Android. Por último, los dispositivos digitales Optoma además tienen herramientas interactivas de conexión inalámbrica que permite una rápida interacción con otros dispositivos y tecnología táctil avanzada. Panel Interactivo, la empresa que ofrece excelencia y garantía en monitores interactivos táctiles aptos para los niños, jóvenes y empresarios de hoy.



