El Pádel, un deporte que se mantiene en auge

martes, 15 de marzo de 2022, 16:50 h (CET) La primavera ya está llamando a nuestra puerta y con ella llega el buen tiempo, momento que da el pistoletazo de salida a los deportes al aire libre como el pádel, que se juega mucho en cuanto aparece el sol.

Pese a lo que se puede pensar, cada vez hay más personas que practican este deporte y por eso los centros deportivos, las competiciones y los federados aumentan a un buen ritmo.

La equipación básica es muy económica

Se tiene una imagen del pádel que no corresponde con la realidad, como si hiciese falta tener dinero con el fin de poder practicarlo y esto no es así. De hecho, la equipación es muy barata y se pueden conseguir palas de pádel por muy poco dinero.

Para empezar hace falta una pala, algunas pelotas (que no es necesario que compremos nosotros) y ropa deportiva que todos tenemos en casa y que usamos cuando salimos a hacer algo de ejercicio. Además de la pala, al principio sí convendría comprar unas zapatillas específicas dependiendo del tipo de superficie en la que vayamos a jugar, pero se pueden encontrar en cualquier tienda dedicada al deporte por unos precios muy asequibles.

De hecho, nuestra recomendación es que al principio se compre un equipo económico con el que poder empezar, para ir mejorándolo poco a poco si vemos que estamos a gusto jugando y que el pádel es un deporte al que vamos a dedicar una buena parte de nuestro tiempo libre. Entonces ya se puede adquirir una pala más cara, muñequeras, esas pelotas con las que estamos más a gusto, un paletero de calidad, etc.

No hace falta jugar en un club caro

La fama de elitista de este deporte se debe a sus inicios, cuando se practicaba solo en los típicos clubs privados en los que exigían ser socios a la hora de entrar y pagar una cuota demasiado cara para la mayoría de la población.

Con su popularización eso se terminó y se pueden encontrar pistas por todas partes. Las hay privadas, en donde podemos alquilar una con amigos por una cantidad muy pequeña e incluso municipales en polideportivos por las cuales no hay que pagar nada y únicamente tendremos que reservarlas.

De este modo, se puede decir que jugar al pádel cuesta lo mismo que cualquier otro deporte, como por ejemplo el fútbol muy popular y para el cual también se necesita una pista.

El interés por el pádel no se da solo en España

Aunque España es uno de los mejores lugares para el pádel, por las condiciones climáticas, lo cierto es que no es el único país de Europa en el que el número de jugadores no para de crecer.

Dentro del continente europeo, ahora es Suecia en donde hay un interés enorme por este deporte a pesar de que ellos no tienen un clima muy adecuado para jugarlo al aire libre.

