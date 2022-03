GR-7 Professional, apariencia más atractiva al revertir la aparición de canas Emprendedores de Hoy

Lucir más joven revirtiendo el proceso de aparición de las canas es una realidad gracias al producto GR-7 Professional, fabricado en Polonia y distribuido a toda España vía online.

Con esta fórmula, miles de usuarios de toda Europa han tenido la oportunidad de aumentar su atractivo dejando atrás el cabello gris, para verse con una imagen más fresca y natural, sin tener que recurrir a la aplicación de tintes u otros productos alternativos que dañan el pelo y el medioambiente.

Un producto natural que permite devolver el color y la belleza al cabello Contrariamente al efecto artificial de los tintes, que a muchos hombres desagrada, o del uso de remedios caseros que resultan poco eficientes, la loción transparente GR-7 actúa por absorción en cada bulbo piloso para incrementar la producción de melanina. En menos de un mes, el usuario podrá tener un cabello más sano y de su color original.

El tratamiento ha sido avalado y certificado por Eurofins Scientific, organización de referencia internacional en pruebas químicas y microbiológicas de productos cosméticos o farmacéuticos. La eficacia de GR-7 Professional obedece a ingredientes como la tirosina, un aminoácido capaz de estimular la producción de melanina, al actuar sobre los melanocitos del bulbo piloso.

Además de revertir la aparición de canas, este producto aporta brillo, fuerza, volumen y vitalidad al cabello, gracias a la acción de extractos naturales como la raíz de bardana, de comprobado poder para estimular la circulación sanguínea en el cuero cabelludo; y la hierba cola de caballo, con alto contenido de sílice, que previene la caída. A estos componentes se suman las vitaminas del complejo B y minerales, para conformar una fórmula ideal en el control de la producción de sebo y la eliminación de la caspa.

Resultados más que sorprendentes en solo un mes GR-7 Professional no es un tinte; es una loción nutritiva cuya acción puede ser detenida por la coloración química. Por tal motivo, la casa fabricante no indica su uso en cabellos teñidos y recomienda esperar tener, al menos, 2 centímetros de raíz para iniciar el tratamiento.

Sobre el cabello seco, la loción debe ser aplicada por la mañana y por la noche, durante 28 días continuos aproximadamente. Desde el séptimo día, el usuario comenzará a notar en su cabello un tono ahumado, seguido de rubio o castaño, hasta alcanzar el color natural. Cuando las canas hayan desaparecido, es necesario cumplir con la aplicación del producto dos o tres veces por semana, para mantener la producción de melanina.

El producto no genera efectos secundarios y revitaliza cualquier tipo de cabello, sea rubio, moreno o pelirrojo. En la página web de los distribuidores de GR-7 en España se puede adquirir el tratamiento, con envíos gratuitos en la península. La fórmula es la solución más eficaz para decir adiós a las canas y que el usuario pueda lucir una cabellera más joven y sana.



