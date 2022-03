Schaeffler publica su Informe de sostenibilidad 2021 Comunicae

lunes, 14 de marzo de 2022, 17:45 h (CET) El Grupo Schaeffler quiere operar como empresa climáticamente neutra a partir de 2040. Las plantas de producción de Europa adquieren toda la electricidad de fuentes de energía renovables desde 2021. Colaboración con H2greensteel para adquirir acero libre de CO2 a partir de 2025 Integración de los objetivos de sostenibilidad en la remuneración de los ejecutivos, se ha confirmado la calificación climática del CDP "A-". La sostenibilidad continuará siendo estratégicamente importante durante los próximos años, a pesar de las incertidumbres geopolíticas.

El Grupo Schaeffler se toma en serio su responsabilidad social y operará como empresa climáticamente neutra a partir de 2040. Este objetivo abarca la cadena completa de suministro y se refuerza mediante ambiciosos objetivos a medio plazo. La producción interna será climáticamente neutra ya a partir de 2030, y la empresa ha avanzado notablemente hacia la consecución de este objetivo en el transcurso del ejercicio del informe. Como ejemplo, Schaeffler adquiere el 100% de la electricidad para las plantas de producción en Europa procedente de fuentes de energía renovables desde 2021. "Como parte del exitoso programa de eficiencia energética, se conseguirá un ahorro total de alrededor de 47 gigavatios hora a partir de 2022, lo que equivale aproximadamente al consumo anual de electricidad de 15.000 hogares alemanes constituidos por dos personas", ha dicho Corinna Schittenhelm, Chief Human Resources Officer.

Acero verde de Suecia

También es preciso reducir la cantidad de emisiones generadas por los productos previos y las materias primas en la cadena de suministro para alcanzar el objetivo de neutralidad climática. "La colaboración de Schaeffler con la empresa emergente sueca H2greensteel, de la que a partir de 2025 Schaeffler adquirirá anualmente 100.000 toneladas de acero prácticamente libre de CO2, producido utilizando hidrógeno, es un primer paso importante", ha dicho Andreas Schick, Chief Operating Officer. "Se trata de un contrato a largo plazo e incluye la entrega de fleje de acero. El acero producido en Suecia no precisa combustibles fósiles y reduce las emisiones anuales de CO2 de Schaeffler en hasta 200.000 toneladas."

Asimismo, el Grupo Schaeffler crea valor sostenible con sus productos ofreciendo soluciones innovadoras a sus clientes en áreas como la electromovilidad, la producción de energía regenerativa o la generación y el uso de hidrógeno. Al mismo tiempo, se intensifican los esfuerzos para fabricar los productos propios de modo climáticamente neutro en la mayor medida posible.

La responsabilidad social es de gran importancia

La responsabilidad social, además de la protección del clima, tienen la máxima prioridad en Schaeffler. La empresa considera que las mejoras continuas en la protección de la salud y la seguridad en el trabajo son primordiales. El objetivo es reducir la tasa de accidentes en una media anual del 10% para 2024. Este objetivo, de hecho, ha sido superado en 2021 gracias a la implementación de medidas concretas.

Se ha confirmado la calificación climática CDP "A-"

Los resultados obtenidos en importantes calificaciones de sostenibilidad durante el ejercicio del informe han mostrado que la implementación rigurosa de la Hoja de Ruta de Sostenibilidad está siendo un éxito. El Grupo Schaeffler ha mejorado su calificación de sostenibilidad de EcoVadis hasta alcanzar los 75 puntos de un total de 100, con lo que ha conseguido el nivel Platino y ahora se sitúa en el uno por ciento más sostenible dentro de su grupo de referencia. Schaeffler ha conseguido importantes mejoras en las áreas de derechos laborales y derechos humanos, ética y abastecimiento sostenible. Asimismo, Schaeffler ha vuelto a obtener la calificación climática de CDP "A-" en el período del informe, pese a los mayores requisitos, y también ha mejorado su calificación CDP de tratamiento de agua, de "B-" a "A-".

Para reforzar su compromiso global con el desarrollo sostenible, el Grupo Schaeffler mantiene su adhesión, igual que en los ejercicios anteriores, a los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Durante un evento en directo durante la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Glasgow, Schaeffler presentó sus aspiraciones ecológicas, nuevas soluciones de productos y acuerdos de colaboración en el área de la sostenibilidad. Schaeffler también está comprometido con el Plan de Acción de Finanzas sostenibles de la Unión Europea, que estipula que las empresas inviertan capital en actividades sostenibles con objeto de cumplir con los objetivos vigentes en materia de clima y sostenibilidad.

Klaus Rosenfeld, Chief Executive Officer de Schaeffler AG, ha dicho: "El tema de la sostenibilidad es de importancia estratégica para Schaeffler. A pesar de las actuales incertidumbres geopolíticas, continuaremos con este enfoque e impulsaremos nuestras actividades en esta área para cumplir nuestros objetivos."

El Informe de Sostenibilidad del Grupo Schaeffler proporciona información detallada sobre los puntos centrales definidos por la empresa en 2021 y sobre la evolución del Grupo Schaeffler con respecto a indicadores y objetivos importantes. El informe está disponible en formato digital y se puede consultar en el microsite www.schaeffler-sustainability-report.com

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder de los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 75 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para la movilidad eléctrica, los accionamientos eficientes en CO2, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2021, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 13.900 millones de euros. Con alrededor de 83.000 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.800 registros de patentes en 2021, Schaeffler ocupa el tercer lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

