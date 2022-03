Esports City League busca las 15 ciudades que competirán en su nueva temporada Más de 12.000 gamers participaron en la primera edición Redacción

lunes, 14 de marzo de 2022, 11:17 h (CET) Esports City League , el circuito más importante de competiciones amateur de esports en España vinculada a DreamHack Spain, arranca su nueva temporada. Para ello buscará a las 15 ciudades que participarán en la liga, que se celebrará a partir del mes de abril.

Continuando con su filosofía de poner en el centro a la comunidad, la competición ha lanzado “Boost Your City” una acción mediante la cual los usuarios votarán por su ciudad para que esta obtenga representación en la liga nacional. Para ello, gamers de toda España, como ya hicieron en la pasada edición, tan solo tendrán que registrarse por su localidad y, además de sumar un voto, participarán en un sorteo de un año de Monster gratis para el ganador.



Como resultado, las 15 ciudades que más votos sumen el próximo 31 de marzo serán las que participen en esta nueva temporada de Esports City League, donde no solo habrá más de 20.000 euros en premios para los ganadores nacionales, sino que también habrá actividades, sorteos y experiencias a lo largo de la temporada para todo el público. Además, este año el host de la liga será el influencer Bekaesh, host de la FMS, la competición más importante del mundo de Freestyle que organiza Urban Roosters. Bekaesh será la cara visible de la competición, aunando en su persona los valores más positivos de la cultura juvenil española.



El calendario competitivo contará con dos fases. La primera, la Fase City Challenge, se disputarán los clasificatorios, en la que los jugadores se apuntarán para poder representar a su ciudad y competirán entre ellos. Los clasificados de cada juego se disputarán la plaza para representar en la liga a su ciudad.



Paralelamente, tendrá lugar la liga nacional, la City League, los equipos de cada ciudad, formados en la pasada temporada, se disputarán el título y el gran premio de la temporada en las finales de DreamHack Valencia, que se celebrará del 1 al 3 de julio de 2022 en Feria Valencia.



Los jugadores podrán competir en cuatro de los títulos más seguidos por el ecosistema gamer español: Rocket League, CS:GO, Fortnite y Clash Royale, además de nuevos títulos por anunciar.



Arturo Castelló, CEO de Encom y fundador de Esports City League, señala: “Esports City League nació con el fin de devolver al público gamer al centro del ecosistema, ayudándoles a conectar con otros gamers de su ciudad y de toda España a los que les une una misma afición. La acogida del año pasado superó nuestras expectativas, convirtiéndola rápidamente en la competición de esports amateur más importante del panorama nacional. Esta temporada queremos seguir dando la oportunidad a más jóvenes de poder disfrutar la experiencia y participar ya sea como jugadores o espectadores, y por ello incorporamos más ciudades, más títulos, experiencias físicas y muchas más sorpresas que iremos desvelando”.



Esports City League nació el pasado año 2021 y se convirtió en la competición de esports amateur más importante del panorama nacional, enfrentando a más de 12.000 gamers de 10 ciudades de toda la geografía española.



Estos torneos, que fomentan la deportividad, el compañerismo y el respeto, buscan crear unos valores positivos de los esports sobre todo a los participantes más jóvenes. Las inscripciones a la nueva temporada están abiertas a través de https://esportscityleague.es



