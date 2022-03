Entre el mundo transpandémico y el post pandémico A veces las transiciones no se perciben, pero se viven inexorablemente Abel Pérez Rojas

@sabersinfin

lunes, 14 de marzo de 2022, 09:26 h (CET) El mundo está en transición. Siempre lo ha estado, pero no siempre para marcar el rumbo del futuro a corto y mediano plazo. En relación con los cambios inesperados, hace poco lo acabamos de corroborar con una situación que nos explotó frene a todos.

De un solo golpe y mediante un brutal choque de realidad casi toda la población mundial entró a la llamada “nueva normalidad”, la del covid-19. Ahora, con el ir y venir de las nuevas cepas del bicho, con la incorporación en nuestra vida diaria de las medidas de mitigación, aunado todo ello a la progresión en la aplicación de las vacunas, al fin se mira con mayor claridad que la situación está marcando una especie de acomodamiento.

Sabemos que, lo más seguro es que, vengan más cepas del covid-19, que estas se encararán con lo que hasta ahora tenemos. Que pasado el tránsito de éstas faltará un menor recorrido para retomar nuestra “vieja normalidad”, si es que alguna vez volvemos a ser como antes éramos. Mientras todo esto transcurre, estará corriendo lo que sin lugar a duda constituye una transición transpandémica. Realidad transpandémica, que en otras palabras quiere decir: a través de la pandemia o etapa de transición a otra faceta del cambio.

Esta reflexión tan sencilla es algo muy valioso cuando se observa que lo que predomina es lo relacionado a la realidad post pandemia. Pero, ¿no acaso es evidente que hay una etapa de transición? Sí es evidente, pero pocos, muy pocos, unos cuantos, y casi nadie está hablando de la etapa de transición, en el mejor de los casos los especialistas se están aventurando a hablar del mundo post pandemia.

El conflicto bélico en Ucrania, ¿debe analizarse como algo post pandémico o como un hecho de transición, es decir, transpandémico? En este caso, y solo para ilustrar, me parece que responde más a lo transpandémico. Quizá porque soy mal pensado, pero, observe usted, querido lector, que el foco de la atención mundial dejó de estar en la pandemia para centrarse en la invasión rusa a terreno ucraniano, y el riesgo siempre latente de la Tercera Guerra Mundial. Pareciera que el conflicto armado fue el pretexto oportuno para “resetear” la atención de las mayorías y prepararnos para la función mundial que sigue.

Lo anterior, por un lado, pero, por otro, si los dos últimos años fue un negocio redondo para los grandes laboratorios mundiales fabricantes de medicamentos, ahora, todo indica, viene el impulso al mercado de las armas. Todo esto en medio de una economía mundial colapsada, con países endeudados más allá del tope y democracias endebles sometidas a la crítica del mal manejo de la pandemia.

Mientras esto corre, ¿qué hay con las relaciones humanas?, ¿ya se agotó la necesidad de análisis de lo que vivimos durante la pandemia? ¿cómo serán los meses de transición de la pandemia? ¿de verdad ya no es necesario recapitular lo que vivimos los dos últimos años?

En su más reciente artículo titulado: Pandemia, educación, ritual y disciplina (Sabersinfin.com / 2022); Salvador Calva Morales, rector del Sistema Universidad Mesoaméricana, escribió muy bien: “Preparémonos para la transpandemia, el mundo en transición”.

En efecto, veamos con ojos críticos y con el pensamiento como sustento: estamos en una etapa de transición a un contexto que sentará las bases al menos para el siguiente cuarto de siglo, si no es que, el transcurrir lo dirá, sea para más tiempo, porque, quienes hasta ahora han movido los hilos del planeta, quieren seguirlo haciendo indefinidamente. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Huelga de transportistas Gobierno y agentes sociales debieron advertir y prevenir lo que ahora soportan los transportistas y pagaremos todos Diagnóstico: sociedad enferma ​Los placeres carnales desaparecen como espejismos dejando un sabor amargo El progreso circula por la derecha Me gustaría saber cómo explicará Donald Tusk el pacto antinatura de Pedro Sánchez con terroristas, comunistas, golpistas, separatistas y nacionalistas profascistas Entre el mundo transpandémico y el post pandémico A veces las transiciones no se perciben, pero se viven inexorablemente Asistencia social Un buen ciudadano es un ser siempre disponible a custodiar y a dejarse acompañar, con su propia identidad y en relación constitutiva con los demás