Aceite de oliva, pasta y harinas, alimentos que más se encarecieron en febrero Otros alimentos con importantes subidas de precio fueron la carne de ovino y caprino, las frutas en conserva, el arroz y la leche Redacción

sábado, 12 de marzo de 2022, 12:15 h (CET) El aceite de oliva (+30,1%), la pasta (+19,9%) y las harinas y otros cereales (+11.7%) fueron los alimentos que más vieron subir su precio en febrero en comparación con el mismo mes de 2021, según los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Servimedia.

De esta forma, estos productos alimenticios encabezaron en febrero el encarecimiento de la categoría ‘alimentos’, que registró en el segundo mes del año una subida del 5,6% en comparación con febrero de 2021, tras el 4,8% del mes anterior y de diciembre del año pasado.

El dato de IPC general de febrero fue del 7,6%, lo que supone la mayor tasa desde diciembre de 1986. Con el dato de febrero, el precio del aceite de oliva encadena once meses consecutivos al alza, de los que en los ocho últimos la subida interanual ha sido superior al 20%. En cuanto a la variación mensual, este producto vio incrementarse su precio un 0,4% respecto a enero, cuando la subida mensual fue del 2,4%, y acumula cinco meses con aumento de su precio a nivel mensual.

En el caso de la pasta, son ocho los meses seguidos de encarecimiento interanual y tres con subidas superiores al 15%, mientras que, en variación mensual, su precio aumentó un 0,9% en febrero, tras el 2,7% de enero y el 5,1% de diciembre de 2021, y son nueve los meses con incremento mensual.

Por su parte, las harinas vieron aumentar su precio por encima del 10% por segundo mes consecutivo y encadenan once meses de subida interanual de precio, mientras que la variación mensual respecto a enero fue del 1,1%, tras el 4,3% de dicho mes y el 2,1% de diciembre de 2021.

Otros alimentos con importantes subidas de precio en enero fueron la carne de ovino y caprino (+9,5%), las frutas en conserva (+9,5%), el arroz (9,4%) y la leche (+9,4% la desnatada y 9,3% la entera), mientras que los frutos secos (-0,4%), fue el único subproducto alimentario que vio bajar su precio respecto a un año antes.

