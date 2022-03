Los Bitcoin se disparan al mismo ritmo que las estafas con criptomonedas La falta de regulación efectiva está propiciando que surjan los delincuentes al calor de la virtualidad Redacción

viernes, 11 de marzo de 2022, 13:03 h (CET) Las estafas online aparejadas a las criptodivisas alcanzaron un nuevo máximo histórico en el 2021

El conflicto armado abierto entre Rusia y Ucrania tiene en jaque los mercados financieros de todo el globo con la volatilidad como actora principal en cada jornada y aún con heridas no cicatrizadas de la crisis producida por la pandemia de la Covid-19.

Desde el pasado 24 de febrero, fecha del inicio de la guerra, las bolsas han realizado un inesperado giro a la inversión en criptomonedas, con el Bitcoin como protagonista en una tendencia alcista que le empujo un 15% en una sola jornada.

¿El motivo? la expulsión de los bancos rusos del sistema financiero Swift, no han parado la economía de Moscú, sino que la han trasformado en transacciones con criptodivisas, sumado al último movimiento del presidente de los EEUU, Joe Biden, quien firmó el miércoles una orden ejecutiva para la regulación de las criptomonedas donde pide a la Reserva Federal explorar la posibilidad de crear su propia divisa digital. Parece ser que quedaron atrás los tiempos cuando durante periodos de alta volatilidad el oro físico se convertía en un activo de trinchera, y sin duda parte de responsabilidad se cierne sobre la falta de credibilidad aparejada a casos como la caída de Sempi Gold España, que han puesto en alerta a las plataformas de afectados de estafas online.

LOS PELIGROS DE ESTA TENDENCIA

Pero la sobreexposición de las monedas virtuales no aparejan solo ventajas para los mercadostal y como nos expone el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, experto en delitos económicos, quien señala que “utilizar el Bitcoin u otras criptodivisascomo un activo refugio es muy peligroso al caracterizarse por su alta volatilidad y cuestionable fiabilidad”, y recuerda que, unido a la mayor digitalización vivida durante la pandemia “los delitos económicos vinculados a los criptoactivos alcanzó en 2021 un nuevo máximo histórico, estimándose en 14.000 millones de dólares a nivel global”.

Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista

Nuestro experto, familiarizado con las estafas criptomonedas, ha gestionado casos de peso desde Ospina Abogados, considerado uno de los mejores despachos penalistas de la actualidad, siendo muy consciente que en el mundo virtual “los criminales engañan a sus víctimas y en segundos tienen el dinero en el extranjero”, lo que debe llevar a pensar la “urgente necesidad de legislar para ofrecer un marco legal acorde al problema que nos enfrentamos”, recomendándonos como principal consejo para recuperar nuestro dinero si sospechamos haber sido estafados “no acceder a chantajes o falsas promesas y denunciar, ya que la información es rastreable”, unos conocimientos que le han servido no solo para recuperar las inversiones de decenas de clientes, sino para lograr la absolución de acusados injustamente por un delito económico.

EL FUTURO DE LAS CRIPTOMONEDAS

Superando el actual contexto bélico la incertidumbre previsiblemente continuará achechando a todos los activos virtuales, pudiendo revertirse la tendencia alcista de estos días y amaneciendo estafas como las que ya se están dando tristemente ligadas a las donaciones en criptomonedas al pueblo ucraniano, de las que en pocas se puede constatar su destino final.

La falta de regulación efectiva está propiciando que surjan los delincuentes al calor de la virtualidad, en donde las identidades anónimas manejan un escenario incierto con muchos pequeños inversores que caminan con el único objetivo de ganar dinero fácil, convirtiéndose todo ello en el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de estafas.

