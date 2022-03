Piden al Ministerio de Defensa equipos de protección para los periodistas que trabajan en Ucrania También hacen un llamamiento a las autoridades rusas y ucranianas para que "cumplan con sus obligaciones internacionales de garantizar la seguridad de los reporteros" Redacción

viernes, 11 de marzo de 2022, 12:55 h (CET) La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) han pedido al Ministerio de Defensa equipos de protección para los periodistas que trabajan en Ucrania y a los medios de comunicación que garanticen su seguridad.

"Los medios de comunicación de nuestro país están haciendo una intensa cobertura del conflicto y están obligados, éticamente, a garantizar la protección de los informadores, incluso cuando no formen parte de su plantilla o sean meros colaboradores eventuales", destacan ambas entidades en un comunicado.

Piden también a las empresas y a la sociedad civil que colaboren con ellos para que puedan ofrecer chalecos antibalas y cascos que garanticen la seguridad de los periodistas en terreno, que cifran en unos 70, cubriendo la guerra en Ucrania y desplazados también en países limítrofes porque confiesan, se han quedado sin equipos disponibles por la alta demanda.

"Por esta razón, hemos solicitado al Ministerio de Defensa que nos facilite, en la medida de lo posible, equipos de protección (chaleco, casco y placas) para poder surtir a los colegas que se encuentran en estos momentos cubriendo la guerra sin el equipamiento adecuado", añade el comunicado.

Además hacen un llamamiento a las autoridades rusas y ucranianas para que "cumplan con sus obligaciones internacionales de garantizar la seguridad de los reporteros sobre el terreno y les insta a extremar las precauciones". También solicitan a los periodistas que piensen viajar a zona de conflicto que no lo hagan si no disponen de los adecuados equipos de seguridad.

