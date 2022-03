La Guía Michelin suspende todas las recomendaciones de restaurantes en Rusia 'Donde no te llevaría' Jaime Ruiz de Infante

viernes, 11 de marzo de 2022, 09:29 h (CET) Dada la gravedad de la Guerra de Ucrania, la Guía ha tomado la decisión de no promocionar Moscú como destino, por lo que la selección de Moscú y los proyectos de desarrollo de la Guía MICHELIN en Rusia quedan congelados por el momento.

Además, también se suspenden las publicaciones sobre los restaurantes de la selección de Moscú en las redes sociales, la página web y la app de la Guía MICHELIN.

