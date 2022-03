¿Quién no creía en la remontada? Laura Boo Ruiz, Santander Lectores

viernes, 11 de marzo de 2022, 08:49 h (CET) Después de un mal partido en París, el Real Madrid venía con un “buen” resultado a la vuelta de los octavos de la Champions. La remontada era posible, pero tenía delante un equipo de estrellas Mbappe, Messi, Neymar….



En la primera parte, el Madrid lo intentó, pero no consiguió nada excesivamente peligroso, mientras que el PSG en la primera contra Mbappe metió gol, pero estaba en fuera de juego, por lo tanto, el Madrid se libró hasta que llegó el gol legal de Mbappe.

La segunda parte cambió bastantes, los cambios de Carletto funcionaron y el Madrid empezó a oler sangre. Empezaron a crear ocasiones muy peligrosas y a meter miedo al PSG hasta que llegó el primer gol de Karim Benzema y el Bernabéu rugió más. A partir de entonces, el Madrid fue superior y llegaron los otros dos goles de Benzema que supusieron el giro al partido y la eliminatoria. El PSG lo intentó a la desesperada metiendo todo lo que tenía, pero no fue posible.

En conclusión, como dirían los madridistas: ¡¡¡Hala Madrid y nada más!!!

