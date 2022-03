Casa A Pedreira propone un plan perfecto para celebrar el Día del Padre Comunicae

jueves, 10 de marzo de 2022, 12:41 h (CET) El amor de un padre no tiene precio, pero se le acerca mucho poder disfrutar de un viaje con él que incluya actividades deportivas en plena naturaleza, deliciosa gastronomía gallega y mil planes más. Todas estas opciones las ofrece Casa A Pedreira, un refugio exclusivo para disfrutar en familia con servicio anticipado y personalizado y un exquisito gusto. Como actividad especial por el Día del Padre, celebra "La Ópera" en su espacio para eventos, con 3 de los artistas más reconocidos de este género Alojarse en un hotel boutique es tendencia en turismo y cada vez son más los que renuncian a grandes cadenas hoteleras para dejarse cautivar por las delicias de estas íntimos y originales estancias.

Un buen hotel boutique debe tener una excelsa arquitectura y diseño, calidez, calidad, personalidad e identidad propia; atributos que cumple Casa A Pedreira, un enclave con encanto donde los clientes reciben, desde que hacen su reserva, un trato exclusivo y una carta de servicios personalizados. Su objetivo principal es hacer sentir al huésped como en casa y garantizarle la tranquilidad, la exclusividad y el confort de un hotel de lujo sin, necesariamente, pagar un precio elevado.

Marián Gómez Alonso, la propietaria de este hotel, lo tiene claro, en Casa A Pedreira trabajan desde el corazón, y sus huéspedes siempre repiten y destacan el calor humano que posee y transmite todo el equipo, el cariño y la atención personalizada.

Instalaciones

Casa A Pedreira cuenta con diez habitaciones amplias, luminosas y con una cuidada decoración campestre que combina maravillosos muebles rescatados. Además, para los que buscan aún más intimidad, cuentan con Pedreira´s Cottage, una casita independiente dentro de la finca con dos dormitorios, dos baños y un acogedor salón con chimenea.

En este hotel, la jornada empieza con desayunos caseros personalizados que se sirven en mesa en su amplio comedor. También, cuenta con zonas de lectura, sala de tertulia, coquetos rincones en plena naturaleza para evadirse y desconectar y un palomar al estilo de los tradicionales pazos gallegos convertido en zona de masajes que se pueden solicitar “a la carta”, y en la que hacen diferentes terapias basadas en la medicina hindú.

Los 8.000 metros de finca se han transformado en un cuidado jardín rústico, en el que la piscina armoniza con el hórreo y el palomar del siglo XVIII. En el exterior de la casa hay una gran terraza y numerosas zonas verdes para disfrutar y poder relajarse en buena compañía o con un libro. La zona de la piscina es un lugar privilegiado para refrescarse en los calurosos días de verano. Además, disponen de un Menú Picnic para disfrutarlo bajo sus árboles centenarios y sus camelios y magnolios.

Mención aparte merece su cocina, en Casa A Pedreira apuestan por una gastronomía tradicional con toques de creación. Compran diariamente los productos de Km 0 en mercados locales, haciendo honor de la exquisita cocina gallega. No tienen servicio de restaurante ni ofrecen carta de comidas, cocinan para sus huéspedes y se adaptan a sus gustos y peticiones.

Experiencias

Casa A Pedreira está situada en un lugar estratégico, discreto y protegido, dentro de la provincia de Pontevedra, por lo que en recorridos cortos se pueden descubrir lugares llenos de encanto, tanto en la zona de interior como en la costa. Las Rías Baixas es una zona bañada por preciosas playas, senderos, bucólicos bosques y con una gastronomía de excepción.

En esta antigua casona reconvertida ofrecen diferentes packs de planes y experiencias, como su “Welcome Family!” para familias y grupos de amigos que quieran practicar un detox digital. Preparan menús personalizados y rutas de senderismo para disfrutar del entorno tranquilo y privilegiado. Otra de sus alternativas es “Relax & Gastromusical”, una nueva propuesta para las noches de sábado y domingos al mediodía, con la que desconectar de la rutina y sentir toda la magia de Cuntis.

Eventos

Con el objetivo de acercarse a los nuevos tiempos de ocio y trabajo, han creado “Spazo P”, un punto de encuentro para poder disfrutar de eventos, actividades culturales, gastronómicas e incluso, reuniones de trabajo. Por supuesto, adaptándose a las nuevas normativas sanitarias y cumpliendo todos los protocolos de higiene y desinfección. En su web, pueden consultarse los próximos conciertos y actividades y comprar las entradas online. apedreira.com/spazop

Como actividad especial por el Día del Padre, el próximo 19 de marzo regresa a su espacio “La Ópera”, con las voces únicas de la soprano Dolores Crespo, el tenor Cesáreo Torres y, al piano, el maestro Alejo Amoedo. Será a las 20.00h, seguida de una cena servida a partir de las 21.30h que consistirá en un “Menú Especial Ópera” diseñado pro el chef del hotel boutique.

Entradas disponibles en su web (aforo limitado)

https://www.apedreira.com/events/opera-2022/

Premios y reconocimientos

En marzo de 2019, Casa A Pedreira recibió el reconocimiento Casa Rural Starlight, que se da en exclusiva a los espacios que poseen una excelente calidad y que representan un ejemplo de protección y conservación. Esta certificación permite, por primera vez, aunar ciencia y turismo; para ello, se sirve de la astronomía y la visión del firmamento como herramienta para una nueva forma de turismo sostenible.

¿Dónde?

Folgar, 32- Troáns, Cuntis

apedreira.com

Casa A Pedreira

@casa_a_pedreira

