Wiwink, 4x4 de servicios enlazados y múltiples soluciones en una única plataforma de transformación digital Comunicae

jueves, 10 de marzo de 2022, 10:37 h (CET) La única plataforma de transformación digital que combina 4 productos enlazados, Marketing, CRM – ERP, Firma Digital y Fidelización (encuestas y mail marketing) para la gestión integral de la empresa. Todo en un solo sitio En 2022 el 60% de las empresas utilizarán una oferta de servicios en la nube gestionada por un proveedor externo para automatizar sus procesos diarios. Wiwink se presta como la única plataforma integral de transformación digital y teletrabajo SaaS Cloud, configurable, personalizable y automatizable con API que permite unificar en un solo proveedor: Marketing, CRM – ERP, Firma Digital y Fidelización.

Presente en 8 países, 16 sectores e impulsando el crecimiento de más de 12.000 usuarios, Wiwink ofrece soluciones digitales integradas en una única plataforma para resolver las necesidades reales de la PYME como son el Software para Instaladores, el CRM con Extranet, el CRM de Atención al cliente e incidencias, así como el único software de mercado que ofrece de forma conjunta CRM con Firmas. Integrar las diferentes líneas de negocio en una sola plataforma permite crear sinergias entre partes, sin necesidad de contratar programas individualizados.

Solo Wiwink ofrece 4 servicios en una única plataforma sin necesidad de contratar proveedores adicionales

La especial construcción del software y la experiencia con usuarios de diferentes países y sectores les ha permitido crear una plataforma única de transformación digital que ofrece diferentes servicios para solucionar grandes necesidades de digitalización que, enlazados, permiten aprovechar sinergias de uso entre partes, haciendo más fácil la vida del equipo, de la empresa y de sus clientes.

Marketing Control. Plataforma de marketing donde conectar web, blog, ecommerce y también las cuentas de Google Analytics, Google Ads, Google My Business, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Lee contenidos orgánicos y de publicidad, bucea entre informes configurables y programa, publica y analiza contenidos en RRSS. Business Tools. Plataforma CRM, ERP, Ventas, Facturación y RRHH para una visión 360° de tus clientes. Software para atención al cliente con incidencias, instalaciones, ecommerce, reservas y citas, facturación, inmobiliarias, Extranet... Incluye una ficha de cliente con histórico de operaciones conectada con otras partes de la plataforma: Marketing, Firmas y Fidelización. Firma Digital. Plataforma de firmas para el envío por mail o SMS de firmas simples, biométricas y/o certificadas para uno o varios firmantes con la opción de doble verificación con SMS – OPT y entrega certificada. Permite adjuntar documentos requeridos y asociados a la firma. Incluye gestor documental y/o CRM con opción de envío desde la ficha de cliente. Fidelización. Plataforma de encuestas online y mail marketing con segmentación de audiencias por etiquetas y campañas. Crea plantillas arrastrando, emails transaccionales y formularios de subscripción. Después de todo, ¿por qué no se quiere contar con una solución todo en uno? Una solución que no obligue a contratar herramientas a mayores para satisfacer las necesidades del negocio. Con Wiwink como único agente de digitalización se evitarían integraciones y contrataciones adicionales innecesarias, suponiendo un ahorro de costes y tiempo, permitiendo exprimir sinergias de uso mediante una rápida implementación y con una relación calidad-precio sin competencia.

Registrarse y crear un espacio de forma gratuita, controlar al equipo y a los clientes, mejorar ventas y simplificar la gestión para la empresa. Probarlo gratis y convencerse.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.