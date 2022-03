World Vision: declaración en respuesta al bombardeo del hospital de maternidad de Mariúpol

Ninguna vida civil es un objetivo militar legítimo, no hay, ni puede haber, justificación para el bombardeo de una maternidad. Aunque pedimos que se respete el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos para evitar las víctimas civiles, sólo hay una forma segura de que los actores militares puedan garantizar que no están lanzando bombas sobre civiles: no lanzando bombas en absoluto.

Pedimos un alto el fuego inmediato y permanente y el fin de las hostilidades.